كلوب يفتح النار على تشيلسي: لا نمتلك دولة تدعمنا ماليًا مش فرق أخرى

مدرب ليفربول ينتقد صرف تشيلسي العديد من الأموال في الصيف

انتقد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، سياسة الشراء التي اتبعها نادي تشيلسي خلال سوق الانتقالات الجارية.

تشيلسي صرف 223 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الجارية وجلب العديد من الصفقات أبرزها خطف تيمو فيرنر الذي كان قريبًا من ليفربول.

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ولم يتمكن الريدز من جلب أي صفقات جديدة، إذ يحاول كلوب التخلص من عدد من اللاعبين قبل شراء تياجو ألكانتارا من بايرن ميونخ.

وقال كلوب في تصريحات مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC: "نحن نعيش في ظروف صعبة خلال الفترة الحالية وهناك العديد من الشكوك حول وضع الفرق الرياضية".

وأوضح: "بالنسبة لبعض الفرق، لا يبدو هذا الأمر مؤثرًا على الإطلاق وهذا لأنهم مدعمون من دول ومؤسسات حكومية، ولكننا لسنا كذلك، نحن فريق مختلف".

المدرب الألماني واصل: "لقد وصلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا عامين على التوالي، وحققناها مرة ثم بعدها فزنا بالدوري الإنجليزي وكل هذه بالالتزام بمعايير محددة ولا يمكن تغييرها بين ليلة وضحاها ونقول مثلًا إننا نرغب أن نكون مثل تشيلسي".

وأردف: "إنهم يوقعون مع العديد من اللاعبين، وقد يكون هذا الأمر إيجابيًا بالتأكيد ولكنّه تحدي بالنسبة للمدرب لكي يدمج هذه المجموعة سويًا، فالأمر لا يتعلق فقط بجودة العناصر الجديدة".

واختتم: "لا يمكن أن نتعاقد مع أفضل 11 لاعب في العالم ونتمنى أنّه بعد عدة أسابيع يقدمون أفضل كرة على الإطلاق. الأمر يتعلق بالتدرب سويًا والتجانس".

جدير بالذكر أنّ تشيلسي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع وخرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.