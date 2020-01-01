كلوب يعلق على القرعة الصعبة لليفربول في الدوري الإنجليزي

انطلاقة قوية لحامل اللقب في بداية البطولة

علق يورجن كلوب مدرب ليفربول، على البداية الصعبة لفريقه، في جدول مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2020/2021.

اللجنة المنظمة للبريميرليج أعلنت اليوم، الخميس، عن جدول مباريات النسخة القادمة من البطولة، والتي تشهد بداية نارية لحامل اللقب.

ليفربول سيلعب عدة مباريات صعبة بالجولات الأولى، أهمها ضد آرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وكذلك جاره اللدود إيفرتون.

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وقال كلوب عن قرعة البطولة:"نعم تبدو صعبة جداً، سنلعب العديد من المباريات الهامة في الأسابيع الأولى من البريميرليج".

وأضاف:"يجب علينا العودة لأفضل حالة ممكنة بعد انتهاء العطلة القصيرة التي قضيناها الفترة الأخيرة، أريد من اللاعبين الاستمتاع بكرة القدم التي نجيد لعبها في الهجوم والدفاع".

وتابع الألماني:"أنا لا أطلب الكثير من اللاعبين، فقط كرة القدم الخاصة بليفربول".

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يذكر أن الريدز يفتتحون الموسم بمواجهة آرسنال يوم 29 أغسطس الجاري، في نهائي كأس الدرع الخيرية، وهي المباراة السنوية بين كل من الفائز بلقب الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي.