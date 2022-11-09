كلوب يعترف: فشلي في التعاقد مع لاعب توتنهام أحد أكبر أخطائي

مدرب ليفربول يتحدث عن محاولاته خلال قيادته لبوروسيا دورتموند

اعترف الألماني يورجن كلوب؛ المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أنه وقع في أحد أكبر الأخطاء في حياته، لفشله في التعاقد مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين؛ نجم توتنهام الإنجليزي الحالي.

خلال فترة قيادة كلوب لبوروسيا دورتموند الألماني من عام 2008 لـ2015، حاول التعاقد مع الكوري الجنوبي بعدما برز مع هامبورج، لكن اللاعب اختار وقتها تمثيل باير ليفركوزن.

وقال مدرب الريدز الحالي عن هذه المحاولة، في تصريحاته لقناة "KBS" الكورية الجنوبية: "عدم التعاقد مع هيونج مين من أكبر الأخطاء في حياتي، هو لاعب رائع ونجم من نجوم الكرة الكورية، وواحد من أفضل المهاجمين في العالم".

وأضاف كلوب متحدثًا عن إصابة اللاعب الحالية: "ما أسمعه أنه في حالة جيدة، ربما لو شارك في المونديال مرتديًا لقناع على وجهه، لن تكون هناك أي مشكلة"

نجم توتنهام كان قد أصيب خلال مواجهة أولمبيك مارسيليا، في الأول من نوفمبر الجاري، ضمن دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، خلال كرة مشتركة مع لاعب الخصم شانسيل مبيمبا، وتبين بعد ذلك معاناته من كسر حول العين، يتطلب خضوعه لعملية جراحية.