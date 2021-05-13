كلوب يصالح صلاح على طريقته الخاصة أمام مانشستر يونايتد.. حقق له حلمه!

لفتة مميزة..

حمل فوز ليفربول على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف لهدفين في أولد ترافورد العديد من الإيجابيات للريدز، ولكن ربما الإيجابية الأكبر تخص النجم المصري محمد صلاح.

وكان صلاح قد أحرز هدفًا من مرتدة سريعة هو الأول له على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب أولد ترافورد، ورقم 30 بشكل عام له هذا الموسم بمختلف المسابقات.

اللقطة الأبرز على الإطلاق في المباراة كانت عندما قام يورجن كلوب بإخراج جورجينيو فاينالدوم وإقحام كيرتس جونز في الشوط الثاني، ومعها منح شارة القيادة لمحمد صلاح.

ورغم تواجد لاعبين من ناحية الأقدمية أقدم من صلاح على الملعب وسبق وأن تقلدوا شارة القيادة، إلا أن كلوب قرر منح الدولي المصري الشارة للمرة الأولى بالبريميرليج.

احتفاله مؤثر رغم الضغوطات التي يتعرض لها.. ردود الأفعال على صلاح أمام مانشستر يونايتد

ما قام به المدرب الألماني قد يكون بمثابة مصالحة منه لصلاح، الذي سبق وأن خرج بتصريحات أكد فيها أنه غضب من عدم ارتدائه لشارة القيادة في أحد مباريات دوري أبطال أوروبا، بوضع مماثل لمباراة اليوم.

لكن الآن مع رضوخ كلوب لإرادة صاحب الـ29 عامًا، قد تنصلح الأمور كثيرًا بين اللاعب والنادي في ظل الأنباء المتواترة عن رغبة صلاح في المغادرة بنهاية هذا الموسم.

خطوة كانت ذكية للغاية من قبل كلوب أراد التأكيد من خلالها على ما يمثله صلاح بالنسبة لكتيبته، وأن أحلام المصري قد تكون "أوامر" ما دام من الممكن تلبيتها.

الجدير بالذكر أن فوز ليفربول كان هامًا في صراع المنافسة على المربع الذهبي، حيث تقلص الفارق مع تشيلسي الرابع إلى أربع نقاط مع مباراة أقل لكتيبة كلوب، وقبل جولتين من النهاية.