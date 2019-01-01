كلوب يشيد بهدف صلاح الثالث ويقلل من الانتقادات

الألماني سعيد بفوز مستحق..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول سعادته بالفوز على آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في قمة منافسات الأسبوع الثالث للبريميرليج.

وقال كلوب عقب المباراة لسكاي سبورتس:"كان لدينا ما يكفي من الأجساد والأقدام لوضعهم تحت الضغط، كان لدينا الظهيران في مواقع متقدمة للغاية. اللاعبون قاموا بما أردناه وسجلوا أهداف رائعة".

وأضاف:"قرار احتساب ركلة الجزاء أعتقد أنه كان واضحاً للغاية. وهدف مو (محمد صلاح) الثالث كان رائعاً للغاية. هويتنا هي الشراسة، ولقد أظهرنا ذلك اليوم".

وأوضح:"ما فعلناه بشكل جيد في أول 4 مباريات قمنا به اليوم على نطاق أوسع وأكثر دقة، الناس يتحدثون عن دفاعنا، ولكن الأمر لا يتعلق بالخط الخلفي بقدر تعلقه برد فعلنا في مواقف معينة كفريق".

سيداتي سادتي 📢



إليكم ملك ورئيس أنفيلد 👑🏟️#ليفربول_أرسنال pic.twitter.com/a8T1HuORk5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ أغسطس ٢٠١٩

أما عن عدم احتفاظ الفريق بنظافة شباكه قال:"سأحب الخروج بشباك نظيفة، ولكن تلك الأشياء قابلة للحدوث، آرسنال فريق يملك الجودة. لقد كنا مسيطرين على مباراة اليوم ونستحق الفوز بشكل تام".

يذكر أن ليفربول ارتقى إلى صدارة البريميرليج بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، حيث حقق فوزه الثاني عشر على التوالي في المسابقة كأفضل مسيرة متتالية حتى الآن.