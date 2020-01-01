كلوب يسخر من صحفي إنجليزي بكلمة نابية

رد غير متوقع من كلوب على زلة لسان الصحفي

تصيد مدرب ليفربول يورجن كلوب، زلة لسان عفوية من أحد الصحفيين، ليرد عليه بتعليق يجمع بين الدعابة والكلمة النابية التقليدية، التي تأتي دائمًا بعد أي اعتراض.

وحدث هذا الموقف، في حوار المدرب الألماني مع الصحفيين، بعد إسقاط قديسين ساوثامبتون برباعية مع الرأفة في مباراة أمس السبت في البريميرليج.

وكان الصحفي يؤدي دوره، بإلقاء سؤاله على كلوب، معتقدًا أنه سيخطف الأضواء بعمق طرحه، بالتركيز على عدد النقاط التي جمعها أحمر الميرسيسايد من أصل 102 نقطة كانت متاحة.

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والتبس الأمر على الصحفي، بقوله "رقم جديد حققت 100 نقطة في آخر 102 مباراة"، وذلك بدلاً من أن يقول "حققت 100 نقطة من أصل 102 متاحة".

فجاء الرد الصاعق من كلوب "** هذه ستكون مصيبة"، قبل أن يصحح زلة اللسان بتوضيح ما كان يقصده، ليرد عليه المدرب قائلاً "عظيم يا بني".

وفي أكثر من مناسبة، صرح مدرب بوروسيا دورتموند الأسبق أنه لا يكترث بالأرقام القياسية، طالما لم يُنه ليفربول عقدة البريميرليج الغائب عن "أنفيلد روود" منذ تسعينات القرن الماضي.

وحصد الفريق 73 نقطة من أصل 75 منذ بداية الموسم، ليقبض على صدارة الدوري بيد من حديد، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي قبل مباراته اليوم مع توتنهام.