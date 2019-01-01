كلوب يستبعد رحيل مينيوليه

يورجن كلوب يؤكد حاجة ليفربول لسيمون مينيوليه كبديل لأليسون بيكر في الموسم الجديد

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استبعد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول خيار رحيل الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه عن صفوف الفريق في الصيف الحالي.

وكان مينيوليه قد ظل حبيسًا لدكة البدلاء خلال الموسم ونصف الأخير، حيث حجز كاريوس مركزًا أساسيًا قبل أن يأتي أليسون بيكر ليأخذ مكانه.

وحول ذلك، توقع الكثيرون رحيل سيمون مينيوليه عن صفوف ليفربول خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية بحثًا عن فرصة للمشاركة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

ولكن يورجن كلوب نفى هذا التنبؤات مؤكدًا أن ليفربول في حاجة لمينيوليه خلال الفترة المقبلة، وأن الحارس البلجيكي لا يفكر في الرحيل من الأساس.

وقال كلوب: "نحن نحتاج لكل اللاعبين الذين كانوا جزءًا من النجاح في الموسم الماضي والنجاحات التي حدثت قبلها"

وأضاف: "مينيوليه حارس كبير ولديه خبرة كبيرة ومشواره مع الفريق رائع، نحتاجه لأن يكون متواجد مع أليسون دائمًا"

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يذكر أن أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول والمنتخب البرازيلي قد حصل على جائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى سواء في البريميرليج أو في دوري أبطال أوروبا أو في كوبا أمريكا.