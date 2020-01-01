كلوب يحلم بثنائية "ألابا وفان دايك" في ليفربول وجوارديولا يراقب الوضع

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زعمت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول هو أحد الفرق المهتمة بالحصول على خدمات دافيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ألابا في أليانز آرينا في صيف 2021، مع تقارير حول رفضه التمديد ورغبته بخوض غمار تجربة جديدة خارج الأراضي الألمانية.

باريس سان جيرمان هو النادي الأكثر اهتمامًا بالحصول على خدمات الدولي النمساوي، كما اقترن اسم برشلونة دومًا بصاحب الـ27 عامًا، لكن الجديد أن الدوري الإنجليزي الممتاز قد يكون وجهته المقبلة.

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بحسب تقارير صحيفة "تلجراف" فإن ليفربول قد يتحرك في اتجاه ألابا حال التأكد من أنه متاح في هذه السوق، وذلك من أجل دعم مركز قلب الدفاع وتكوين ثنائية نارية بينه وبين فيرجيل فان دايك.

يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، يعرف ألابا جيدًا، ويؤمن أن بمقدوره أن يوفر صلابة واستقرار لخط دفاع ليفربول، لا سيما وأن شريك فان دايك دائمًا في تغير مع تواضع مستويات ديان لوفرين وجويل ماتيب.

في الوقت نفسه فإن ليفربول ليس النادي الإنجليزي الوحيد الطامح في الظفر بخدمات ألابا، فأيضًا مانشستر سيتي يراقب الوضع عن كثب بناء على رغبة ملحة من المدرب بيب جوارديولا.

جوارديولا سبق وأن عمل مع ألابا في بايرن ميونخ وزاد من قدراته على اللعب في قلب الدفاع ومنتصف الملعب بجانب مركزه الأصلي كظهير أيسر، لذلك فإن الفيلسوف يؤمن بأن ضمه من شأنه حل أزمات كثيرة في كتيبته.

أحد تلك الأزمات هي عدم وجود بديل لبنيامين ميندي في الجبهة اليُسرى، كما يمكن الاعتماد على ألابا كقلب دفاع وإعادة فيرناندينيو إلى خط الوسط، أو الاعتماد على أدوار دفاعية للنمساوي في منتصف الملعب ما يمنح إلكاي جوندوجان مزيدًا من الحرية.

يبقى الإشارة في النهاية إلى أن تشيلسي قد يكون مهتمًا أيضًا بالحصول على توقيع ألابا، خصوصًا وفي ظل مغالاة ليستر سيتي في طلباتهم المادية للتخلي عن الظهير بين شيلويل، عكس لاعب بايرن الذي يتوقع أن تكون تكلفته في المتناول.

الجدير بالذكر أن ألابا قد تُوِّج لتوه مع البافاري بلقب الدوري الألماني مع الوصول لنهائي الكأس وشبه ضمان ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد ازداد تعمله وتألقه هذا الموسم بعد وصول هانزي فليك لمنصب المدير الفني لبايرن وحوّله إلى مركز قلب الدفاع.