كلوب يحسمها: هل يؤثر تجديد عقدي على مستقبل صلاح وماني؟

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن مدى تأثير تجديده مع النادي الإنجليزي، على مستقبل الثنائي محمد صلاح وساديو ماني.

وكان ليفربول قد أعلن بشكل رسمي، أمس، الخميس، عن تمديد عقد المدرب الألماني لينتهي في 2026 بدلًا من 2024.

واعتقد البعض أن هذه الخطوة، تأتي كتمهيد للتجديد لكل من صلاح وماني قبل نهاية عقودهما العام القادم، ولكن كلوب علق على هذا الأمر، في المؤتمر الصحفي لمواجهة نيوكاسل، غدًا، السبت، بجولة جديدة من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب للصحفيين:"من المنطقي حسم مستقبل كل منهما الآن، لأنه من الضروري معرفة الناس لما يحدث وسيكون الأمر جيدًا بالنسبة لسوق الانتقالات أيضًا".

وأضاف:"نحن لا يمكننا ضمان النجاح ولكن نستطيع ضمان الاستقرار، وفي هذه الأوقات الصعبة أعتقد أنه شيء ثمين للحفاظ عليه، لذلك أعتقد أن اللحظة الحالية هي المناسبة".

وتابع:"هذا السؤال من الأولى توجيهه لهما لمعرفة ما يعني الأمر لهما، ولكن كل شيء على ما يرام، علاقتي مع كليهما رائعة، هناك الكثير من الأشياء يجب التفكير فيها بغض النظر عن من هو المدرب".

وأوضح:"معرفة من هو المدير الفني الذي ستعمل معه أمر مهم، هناك بعض الأندية الأخرى التي يمكنك الذهاب إليها ولا تعرف ما سيحدث، لا يوجد أي شيء مضمون بنسبة 100% في هذه المهنة، ولكني أعتقد أنه من المحتمل جدًا أنني سأبقى هنا لفترة أطول قليلًا مقارنة ببعض المدربين الآخرين".

وأنهى حديثه:"إذا كانت هذه علامة إيجابية لصلاح وماني فهذا رائع، لكنني لا أعتقد أن هذا سيكون العامل الوحيد الحاسم لقرار أي منهما لأنها حياتهما الخاصة، ما فعلناه كان فقط بهدف أن يعرف أي شخص سيبقى هنا ما يمكن أن يتوقعه".

يذكر أن ليفربول يلعب غدًا خارج ملعبه أمام نيوكاسل، وهو في المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي بـ79 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر حتى الجولة 33.

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