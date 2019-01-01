كلوب يحرم دورتموند من 5 مليون يورو بعد الفوز على برشلونة

كيف تضرر بروسيا دورتموند من خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا؟

حرم يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، فريقه السابق، بروسيا دورتموند، من 5 ملايين يورو بعد إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة ودّع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بعد الخسارة من ليفربول برباعية نظيفة.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إنّه حال حقق برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا فإنّه سوف يدفع 5 ملايين يورو إلى دورتموند كجزء من مبلغ صفقة عثمان ديمبيلي.

وأوضحت أنّه حتى لو لم يصل اللاعب إلى النهائي أو لم يشارك في المباراة، فإن برشلونة ملزمًا بدفع الملايين الخمسة ولكن الخروج من نصف النهائي حرم الفريق الألماني من هذا المبلغ.

مشاهد من غرفة ملابس فريق تأهل إلى نهائي دوري الأبطال في الدقيقة 95! 😂



(📽️: IG/EricLamela) pic.twitter.com/a29aRIRmbp — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 9, 2019

عثمان انضم إلى برشلونة في صيف 2017 بعد رحيل نيمار مقابل 105 ملايين يورو بجانب المتغيرات الإضافية.

جدير بالذكر أنّ ليفربول سوف يلتقي مع توتنهام في النهائي وهي المرة السابعة في التاريخ التي يصل فيها فريقين من بلد واحد إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا.