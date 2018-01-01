كلوب يحذر ليفربول من مرتدات أرسنال قبل موقعة الفريقين

ليفربول يحلق وحيداً في قمة البريميرليج

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حذر يورجن كلوب، مدرب ليفربول، فريقه من الاستهانة بأرسنال قبل مواجهة الفريقين المرتقبة مساء السبت في افتتاح الدور الثاني للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول المسابقة منفرداً برصيد 51 نقطة، الرصيد الأعلى في تاريخ مشاركات الفريق بالبريميرليج بعد انقضاء منتصف الموسم.

وقال كلوب لموقع النادي الرسمي: "أرسنال يمر بفترة طيبة ويملك فريقاً ومدرباً رائعاً، ستكون مباراة صعبة". اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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وواصل: "مباراة مختلفة، إذا تركناهم يقومون بالمرتدات كما حدث مع نيوكاسل لن نملك فرصة لأنهم أقوياء للغاية، يجب أن نحسن الكثير".

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وأكمل الألماني: "نملك 51 نقطة وهو أمر لا يصدق، لم نخسر بالنصف الأول للموسم وهذا يعطينا شعور رائع".

واستمر كلوب: "أردنا في الصيف وضع أساساً نبني عليه لنهاية الموسم، وهذا ما نعمل عليه حالياً، نحاول إخراج الأفضل في كل مباراة".

ويلعب ليفربول السبت مع أرسنال، ثم الخميس التالي يشد الرحال إلى ملعب "الاتحاد" لمواجهة مانشستر سيتي.