كلوب يثير الجدل: لن نتعاقد مع لاعبين غير حاصلين على لقاح كورونا!

أكد المدرب الألماني، يورجن كلوب، أنه لن يتم التعاقد مع اللاعبين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا حيث أنهم يشكلون خطرا صحيًا على الجميع.

المدير الفني لليفربول يواصل دعمه بوضوح لبرنامج التطعيم باللقاح، في ظل تزايد عدد حالات العدوى بالفيروس بين أندية البطولة.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قررت تأجيل 10 مباريات حتى الآن، من بينها ست مباريات من الجولة الحالية.

ماذا قال كلوب؟



وقال كلوب في تصريحات أبرزتها "this is Anfield" عندما سُئل هل الحصول على اللقاح أساسي من أجل التعاقد مع اللاعبين: "

لا نقترب من التعاقد مع أي لاعبين حاليًا، لكنني فكرت في الأمر، وهذا الجانب سيكون محوريًا بالتأكيد في هذه الخطوة".

وأضاف: "في حالة وجود لاعب لم يحصل على أي جرعة من اللقاح، فإنه يشكل تهديدًا مستمرًا لنا جميعا. الوضع في مثل هذا الموقف سيكون صعبًا للغاية".

هل هناك مدربون أخرون يتفقون مع كلوب؟

وكان مدربا أستون فيلا، ستيفن جيرارد وكريستال بالاس، باترييك فييرا قد ألمح أن تلقي التقليح ربما يؤخذ في الاعتبار عند التعاقد مع لاعبين جدد في ظل التزايد المستمر في عدد الحالات بين أندية البطولة.

الجدير بالذكر أنّ رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت في منتصف الأسبوع الماضي عن ظهور 42 حالة إصابة بالعدوى خلال أسبوع واحد، وهو رقم قياسي.

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