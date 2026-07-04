"شحنت طاقتي بالكامل".. كلوب يضع شروطه لإنقاذ منتخب ألمانيا في اجتماع أمريكا الحاسم

يورجن كلوب يفتح الباب أمام تولي تدريب منتخب ألمانيا بعد استقالة يوليان ناجلسمان، مؤكداً تجدد طاقته بالكامل، وسط استعدادات لاجتماع حاسم مع مسؤولي الاتحاد الألماني في أمريكا لبحث مستقبل "المانشافت".

اجتماع حاسم في أمريكا

يعقد الاتحاد الألماني لكرة القدم اجتماعاً حاسماً الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، لحسم ملف الإدارة الفنية لمنتخب "الماكينات" بعد الخروج المخيب من دور الـ32 لكأس العالم أمام باراجواي واستقالة المدرب يوليان ناجلسمان.

ووفقاً لما ذكرته شبكة "سبوكس" الألمانية، يتوجه رئيس الاتحاد بيرند نيوندورف ونائبه هانز يواخيم فاتسكه إلى مدينة نيويورك لإجراء محادثات وتفاوض مباشر مع يورجن كلوب، الذي يتواجد هناك حالياً كمحلل رياضي لفعاليات المونديال. ويبدو أن تعيين المدرب السابق لنادي ليفربول بات بمثابة إجراء شبه رسمي، خاصة بعد إعلان الاتحاد عن وجود استعداد مبدئي لديه لتولي المهمة وإنقاذ الكرة الألمانية من عثراتها المتتالية في البطولات الكبرى خلال العقد الأخير، وإعادتها لمسارها الصحيح.





طاقة متجددة وإصلاحات ضرورية

وبالتزامن مع هذه التحركات الرسمية، بعث يورجن كلوب إشارات إيجابية للغاية بشأن جاهزيته التامة للعودة إلى مقاعد البدلاء. وصرح المدرب البالغ من العمر 59 عاماً بشكل قاطع حول حالته البدنية والذهنية بعد فترة الراحة قائلاً: "لقد شحنت طاقتي بالكامل". ولم تقتصر رؤية المدرب المخضرم على استعداده الشخصي، بل طالب بضرورة إحداث تغييرات هيكلية وجذرية، موضحاً عبر قناة "ماجينتا تي في": "ستكون هناك محادثات مكثفة، لأن المشكلات التي نواجهها حاليا لا ترتبط بشخص ناجلسمان". وأضاف كلوب في تشخيصه لواقع "المانشافت": "عندما تأتي البطولة المقبلة ويُسألُ المدربُ، أيًّا كان، عن هدفه، فإذا لم يقل: الفوز ببطولة أوروبا، سيقول الناس: أليس لديك طموح؟ نحن ألمانيا! لا الحقيقة هي أننا كنا ألمانيا القوة الكروية. ولكي نعود تلك القوة مرة أخرى، علينا أن نبذل أقصى ما لدينا".





عقبة ريد بول وأحلام الجماهير

على الرغم من التقارب الواضح والملموس بين الطرفين، تبرز عقبة تعاقدية رئيسية يجب تجاوزها أولاً قبل الإعلان الرسمي. يشغل كلوب حالياً منصب رئيس عمليات كرة القدم العالمية في مجموعة "ريد بول" الاستثمارية، مما يفرض على مسؤولي الاتحاد التوصل إلى صيغة تفاهم ودية مع المجموعة لفك الارتباط.

ويُعول صناع القرار في الكرة الألمانية على العلاقة التاريخية الوثيقة التي تجمع بين فاتسكه وكلوب منذ فترتهما الذهبية في بوروسيا دورتموند لتسهيل هذه المهمة الإدارية. في المقابل، تترقب الجماهير بشغف كبير عودة أسلوب كرة القدم الصاخبة والمثيرة، أملاً في استعادة هيبة المنتخب الوطني الضائعة دولياً.





ماذا ينتظر المانشافت؟

في حال إتمام التعاقد رسمياً في الأيام المقبلة، سيكون الاختبار الأول والظهور الرسمي للمدرب الجديد يوم 24 سبتمبر المقبل أمام منتخب هولندا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية في أمستردام. وتمنح فترة التوقف الدولي الجديدة والممتدة لثلاثة أسابيع كاملة فرصة مبكرة لتطبيق فلسفته الفنية، تمهيداً لبناء جيل قوي ينافس بشراسة في يورو 2028.