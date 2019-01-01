الدوري الإنجليزي الممتاز

كلوب يؤكد غياب شاكيري عن الفترة التحضيرية لليفربول

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Getty Images
بعد تعرضه للإصابة مع منتخب سويسرا الشهر الماضي
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، غياب لاعب الفريق شيردان شاكيري عن الفترة التحضيرية بسبب الإصابة.

الدولي السويسري تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، خلال تأدية الواجب الدولي مع بلاده ضد إنجلترا في 9 يونيو الماضي.

صاحب الـ27 عاماً عاد لمقر ليفربول في ميلوود من أجل الاستعداد للموسم الجديد، ولكن يبدو أنه سيبتعد لبضعة أسابيع.

وقال كلوب عن موقف شاكيري:"لم يتعافى حتى الآن من الإصابة، سيحتاج للمزيد من الوقت للعودة".

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وأضاف:"لديه تمزق في العضلية الخلفية لذلك لن يشارك خلال الأسابيع القادمة مع الفريق".

ويستعد ليفربول لافتتاح تحضيره للموسم الجديد، باللعب ضد جاره ترانميري روفرز يوم الخميس القادم.

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