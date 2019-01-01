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الدوري الإنجليزي الممتاز

كلوب وفان دايك الأفضل في شهر ديسمبر في البريميرليج

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PAUL ELLIS
ليفربول يحتكر جوائز الأفضل في البريميرليج عن شهر ديسمبر

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

توج الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر ديسمبر، وذلك بعد تألقه مع الريدز خلال مباريات الشهر، أبرزها مباراة آرسنال التي فاز فيها ليفربول بخماسية.

في نفس السياق توج المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بجائزة أفضل مدرب في الشهر.

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