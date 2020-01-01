كلوب: وجود فان دايك كان له تأثير السحر على ليفربول

أصر يورجن كلوب مدرب ليفربول على أن فيرجيل فان دايك لا يحتاج إلى المزيد من الشكر بعد إكمال الموسم الحالي لليفربول...

أصر يورجن كلوب مدرب ليفربول على أن فيرجيل فان دايك لا يحتاج إلى المزيد من الشكر بعد إكمال الموسم الحالي لليفربول ، على الرغم من أنه اعترف بأن المدافع تجاوز التوقعات.

شارك فان دايك أساسيًا مع ليفربول في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق الريدز لقب البريميرليج للمرة الأولى منذ 30 عامًا ويبتعد عن مانشستر سيتي الوصيف بفارق 18 نقطة.

وبالمثل ، شارك أيضًا الدولي الهولندي في كل مباراة في موسم 2018-19 ، ولكن مانشستر سيتي تفوق على ليفربول ليتوج بطلاً في اليوم الأخير.

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وأصبح صاحب الـ 29 عامًا واحدًا من أكثر المدافعين إنجازًا منذ انضمامه إلي أنفيلد قادمًا من ساوثامبتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني في يناير 2018 ،وقد أعجب كلوب بعقليته وطريقته.

وقال كلوب للصحفيين بعد أن سجل فان دايك ضد نيوكاسل يونايتد في مباراة الفوز 3-1 "لست متأكدًا مما إذا كان يحتاج إلى ساعة أخرى من الثناء، إنه جيد ، جيد جدًا".

وتابع: "إنه لاعب مميز ولديه العديد من القدرات الفنية والعقلية وهذا يجعله مدافع جيد جدًا ورجل جيد أيضًا. إنه يعجبني كثيرًا".

وواصل "إنه لطيف حقًا. لقد عرفنا عندما وقعنا معه أننا سنحصل على لاعب جيد حقًا ، لكن الصفقة خاصة جدًا ، ولم يكن لدينا أي فكرة عن ذلك. هذا يجعله مثيرًا حقًا".

وأضاف المدير بابتسامة عن سجل فان دايك: "إنه يأخذ فترات الراحة في المباريات من وقت لآخر، الأمر الذي يدفعني للجنون".

وأكمل "لكنني فهمت ذلك ، فهمت. كان هدفه الكبير ، كما أعتقد ، أن يتمكن من فعل ذلك مرة أخرى. آمل أن يكون ذلك ممكنًا لبقية حياته المهنية. سيكون ذلك مميزًا للغاية".

واستمر "لقد حاولنا أن نريحه ، لكن الأمر صعب. حتى الآن ، سارت الأمور على ما يرام ، ونأمل أن يبقى الأمر على هذا النحو ، ولكن الآن لديه أسبوعان من الراحة أيضًا ، لذلك لا يحتاج إلى المزيد ، أنا متأكد.".

وعندما سُئل كيف يمكن أن يصف موسم ليفربول ، استقر كلوب على " استثنائي تمامًا".

يذكر أن ليفربول قد رفع ليلة الأربعاء بملعب أنفيلد أول لقب يحققه من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم منذ 30 عامًا خلال احتفال نظم عقب الفوز على تشيلسي 5-3.