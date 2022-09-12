كلوب: هذه المباراة الأسوأ لي مع ليفربول .. ومواجهة أياكس ستكون نقطة البداية

كلوب يتحدث عن العرض المُخزي الذي قدمه فريقه أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن مباراة فريقه أمام نابولي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، هي الأسوأ له مع الريدز.

وتجرع الريدز الهزيمة برباعية مقابل هدف أمام نابولي، في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد بداية مُذبذبة لكتيبة يورجن كلوب.

ويستعد ليفربول لمواجهة أياكس أمستردام مساء غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

كلوب: مباراة نابولي هي الأسوأ لي مع ليفربول

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة أياكس أمستردام: "لقد كان عرض رعب حقيقي كانت أسوأ مباراة لعبناها منذ أن كنت هنا، سيشير البعض إلى مباراة ضد أستون فيلا على سبيل المثال، لكن أرى أن مباراة نابولي هي الأسوأ".

وأضاف: "اجتمعت مع اللاعبين وشاهدنا مباراة نابولي سويًا كثيرًا وشاهدنا الكوارث التى حدثت وحللنا الأداء".

وواصل: "ثمانية من لاعبي الفريق كانوا أقل من المستوى الذي يلعبونه عادة".

وأكمل: "نقوم بحل جميع المشكلات الفردية كفريق وهذا هو أول شيء يتعين علينا القيام به، لمتابعة فكرة مشتركة مرة أخرى".

وأردف: "تعتمد الفرق التى أدربها على أساس قوي إن لم يكن دفاعًا مثاليًا تقريبًا".

وتابع المدرب الألماني: "كان بإمكاننا استقبال المزيد من الأهداف هذه المباراة، وكان بإمكاننا تسجيل هدفين آخرين كذلك، لكن حقيقة أنه كان بإمكاننا السماح بدخول المزيد من الأهداف في مرمنا هو أمر مجنون حقًا".

عقد كلوب اجتماعا مع اللاعبين بعد المباراة ليوضح للاعبين ما حدث في المباراة، لكنه أصر على عدم إلقاء اللوم على أي فرد.

وأضاف كلوب: "لقد عقدنا اجتماعًا، وأطلعناهم على المواقف ولم يكن علي أن أقول الكثير عن نابولي، اللاعبون يعرفون وضعنا أنفسنا في هذا الوضع المُخزي".

وشدد: "كانت لدينا مشاكل واضحة بسبب سوء التقدير أراد الجميع اللعب بشكل فردي ولم يكن هناك تنظيم".

وأتم: "مباراة أياكس ستكون نقطة البداية الحقيقة لتصحيح المشكلات التى نمر بها".