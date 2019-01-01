كلوب: نيوكاسل سيكون صعباً وكيتا سيغيب عن كأس أمم أفريقيا

أسبوع صعب لليفربول

فيسبوك تويتر هيثم محمد

توقع يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن تكون المواجهة المقبلة لفريقه في البريميرليج مع نيوكاسل صعبة في ظل جودة المنافس ونتائجه مؤخراً.

ويحل الريدز ضيفاً على نيوكاسل مساء السبت ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز وسعيه لخطف اللقب من مانشستر سيتي.

وقال كلوب بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراة صعبة، يمرون بفترة جيدة وفازوا ببعض اللقاءات مؤخراً، غيروا طريقة اللعب بعد المواجهة بيننا وموقفهم مريح".

وأضاف: "تناسينا مباراة برشلونة، هكذا نفعل دائماً مع ما سبق من لقاءات، التركيز على نيوكاسل والثلاثاء المقبل سنعود للتفكير في برشلونة".

وأكمل: "فكرة لقاء فاصل مع مانشسر سيتي رائعة، لم أفكر بها من قبل، ولكن سنحتاج لتسجيل خمسة أهداف أكثر منهم، ولكن ستليق بختام هذا الموسم".

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وواصل الألماني: "من المضحك أنك الآن تحتاج لبلوغ 98 نقطة للتتويج، كان موسماً مميزاً حقاً، لست راضياً بعد لأن الموسم لم ينتهى، لست مركزاً مع من سيلعب مساء الأثنين، فقط مع فريقي".

وعاد كلوب للحديث عن مباراة برشلونة: "رأيت إيجابيات أكثر من السلبيات، لتفوز في كرة القدم يجب أن تتقبل الخسارة وتتعلم، الآن نركز على نيوكاسل".

وتحدث كلوب عن الإصابات في صفوف فريقه: "سنرى بخصوص فيرمينو، أما كيتا فهناك ضرر في عضلات الفخذ وسيغيب لمدة شهرين، أمر محزن لنا ولغينيا لأنه لن يلعب كأس الأمم الأفريقية".

واستطرد: "من الجيد استعادة أوكسليد تشامبرلين، سيكون حاضراً معنا وسنرى إذا كان سيشارك أم لا".

ويملك ليفربول حالياً 91 نقطة، خلف المتصدر مانشستر سيتي الذي وصل إلى 92 ويلعب مع ليستر سيتي الأثنين المقبل.