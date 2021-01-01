كلوب: نمر بأغرب المواسم، وهذه هي حالة الإصابات في ليفربول!

يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يتحدث عن إصابات فريقه وصعوبة الموسم الجاري ومواجهة وولفرهامبتون.

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة بالدوري الإنجليزي أمام نظيره وولفرهامبتون.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة، ورد خلاله على الصعوبات التي تواجه دفاعه في الموسم الجاري، والإصابات التي يعاني منها الفريق.

وقال كلوب: "كمدافع تستطيع أن تقوم بعملك بشكل أفضل لو ساعدك من أمامك، ذلك يصنع الكثير من الفارق بالنسبة لهم في الخلف".

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وأضاف: "لا يوجد مجال لإختبار كاباك وفيليبس، أتمنى أن يبقيان في حالة جاهزية، وأن يلعبان كل المباريات".

وأكمل عن فيرمينو: "لم يكن معنا ولن يلعب، لا يزال أمامه عدة أيام، والاجتماع الطبي سيكون بعد المؤتمر، آسف، ربما أمامه يومين آخرين".

وأردف عن جوتا: "لقد كان يمر بفترة جيدة قبل أن يتعرض للإصابة، مما جعل ما تعرض له في غاية الصعوبة، هو يلعب في ثلاثة مراكز في الأمام، ويجعلنا أكثر قوة".

وصرح عن مواجهة وولفرهامبتون: "أتعاطف مع نونو سانتو وما يقوم به، عمله مذهل لكننا نمر بواحد من أصعب وأغرب الأعوام، ولا يمكنه أن يجد بديل بجودة خيمينيز، بالرغم من ذلك ففريقه مستقر، سنواجه فريقًا يستطيع الدفاع جيدًا".

جدير بالذكر أن ليفربول يدخل لقاء وولفرهامبتون في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة بعد مرور 28 جولة من البطولة.