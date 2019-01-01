بوندسليجا

كلوب: نصحت كوتينيو بالانضمام إلى بايرن ميونيخ

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كلوب مدرب دورتموند السابق نصح نجم ليفربول وبرشلونة السابق كوتينيو بالانضمام إلى بايرن ميونيخ

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال يورجن كلوب المدير الفني الحالي لنادي ليفربول والسابق لبوروسيا دورتموند الألماني إنه هو من نصح فيليبي كوتينيو باتخاذ خطوة الانتقال إلى بايرن ميونيخ.

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وانتقل النجم الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو من برشلونة إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة في موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من برشلونة.

ولم تكن رحلة كوتينيو إلى برشلونة موفقة، لذا كان في حاجة إلى خطوة جديدة يعيد من خلالها اكتشاف نفسه من جديد، وجاءت نصيحة كلوب بأن تكون هذه الخطوة بالانتقال إلى الفريق البافاري.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية إنه هو من اقترح على كوتينيو الانتقال إلى بايرن ميونيخ، كون هذه الخطوة ستكون موفقة بالنسبة له ومناسبة لوضعه الحالي.

وأضاف: "لم نكن نرغب في التخلي عن كوتينيو وتركه يرحل عن ليفربول، ولكن العرض الضخم الذي قدمه برشلونة وإصرار اللاعب على الانتقال إلى الفريق الكتالوني حسما الموقف"

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يذكر أن كوتينيو قد انتقل إلى برشلونة قادمًا من ليفربول في صفقة قياسية قدرت بحوالي 165 مليون يورو بالإضافات، وذلك في شتاء العام 2018.

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