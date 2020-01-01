كلوب: موقف مينامينو يشبه فان دايك ونحترم الكأس ولكن مهمتنا حماية اللاعبين

المؤتمر الصحفي ليورجن كلوب قبل مباراة إيفرتون في ديربي الميرساسيد

ألمح يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، إلى إمكانية مشاركة صفقة الفريق الجديدة تاكومي مينامينو في مباراة الريدز القادمة أمام إيفرتون.

ويستعد ليفربول، لمواجهة إيفرتون مساء الأحد القادم، في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب آنفيلد.

سولشاير ينافس كلوب على جائزة الشهر في البريميرليج

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة عند سؤاله عن موقف مينامينو لاعب الفريق الجديد: "أعتقد أنه سيكون مثل فان دايك عندما انضم لنا، حينها قلت لنفسي لماذا لا يشارك؟".

وواصل: "تاكومي الآن معنا لقد شارك في ثلاث جلسات تدريبية مع الفريق هذا ليس كثيراً ولكنه حال كرة القدم، لقد قضى وقتاً ممتعاً مع سالزبورج في العطلة الشتوية، ولكن لم يكن يُسمح لنا بإحضاره إلى هنا حتى يعود إلى اليابان، والآن جاء لنا وفي حالة جيدة سنرى ماذا يحدث".

وتطرق المدرب الألماني للحديث عن المداورة في الفريق، وقال: "سنرى أنا لا أستطيع وضع التشكيلة الآن حتى إذا كنت أرغب في ذلك، أريد اتخاذ قرارات منطقية حول تلك الأمور، إن لم تكن المباراة الأخيرة في الموسم ستجد هناك العديد من الأمور التي تفكر فيها".

وأضاف: "ولكن اتخذت قرار من سيحرس مرمانا في المباراة، سترون يوم الأحد".

وعن مباراة الأحد قال كلوب: "سمعت بعض تصريحات أنشيلوتي هذا الصباح، المباراة ستكون مشتعلة، ولهذا قلت بالأمس إننا بحاجة إلى جماهيرنا إنها مباراة ديربي وعلى ملعبنا لذلك دعونا نستخدم كافة أسلحتنا ونقدم كل ما نملك".

وتابع: "نحن نفكر في المباراة وليس الخصم أو موقف المباراة، نحن بالطبع نحترم إيفرتون ونحترم المسابقة التي نلعب فيها ولكن لا يمكننا فعل الكثير لمجرد اسم المنافس".

وتطرق كلوب إلى الحديث عن مدرب إيفرتون كارلو أنشيلوتي: "كارلو من أذكى الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق، ولم يكن سيقبل بمهمة إيفرتون إن لم يكن فريقاً جيداً وكبيراً، الفريق استثمر وتعاقد مع لاعبين على مستوى عال وأنشيلوتي لديه القدرة على تحسين الأمور في غرفة خلع الملابس".

وعن سؤاله عن هزائمه أمام كارلو، قال الألماني: "لقد خسرنا أمام نابولي، لأنه تم احتساب ركلة جزاء ليست ركلة جزاء، ولم نلعب المباراة بشكل جيد، والموسم الماضي لم نكن جيدين ولكن يوم الأحد سنحاول أن نكون في مستوانا مما يصعب الأمر عليهم، بالتنظيم الجيد واستخدام اللاعبين في مراكزهم الصحيحة، وخلق أجواء رائعة".

وعن مستقبل لاعبي الفريق، والإصابات قال كلوب: "رايان بروستر سيتواجد مع الفريق، وبالنسبة لكلاين فهو يواصل التعافي أنا متأكد من انه سيصبح جاهزاً بنسبة 100% بعد ذلك".

وأضاف: "نابي كيتا سيخضع لفحص اليوم، وشاكيري يبدو بحالة جيدة ولكنه لن يشارك معنا، وتشامبرلين ولوفرين بحالة جيدة، مشكلتنا أن المباريات تأتي بسرعة ومعظم اللاعبين لن يكونوا متاحين في المباراة سنرى حينها ما يمكن فعله".

وعند سؤاله عن المستويات التي يقدمها جو جوميز مدافع الفريق قال: "إنها ليست مفاجأة، ولصغر سنه هناك إمكانية للمزيد من التحسن، نمتلك أربعة مدافعين ولكن لسوء الحظ الإصابات لا تجعلهم مكتملين دائماً، وكان هذا هو سبب عدم مشاركته الآن جوميز يشارك إنه من نوعية اللاعبين الذين أرغب في رؤيتهم، فالمستقبل مشرق بالنسبة له".

وأكمل: "مهما كانت نتيجة المباراة، البعض أخبرني أننا لا أحترم مسابقة الكأس وهذا غير صحيح، حق الرأي مكفول للجميع، ولكن مهمتي الأولى هي احترام اللاعبين، أنا أتعامل معهم يومياً وأنا من اتخذ القرار من يحق ويسمح له باللعب".

أرنولد: لا أحد يريد أن يصبح جاري نيفيل

ويرى كلوب أنه يجب احترام اللاعبين قبل الرعايا التلفزيونية، وقال: "أنا لا أعلم كم عدد المباريات التي تم لعبها في فترة البوكسينج داي، في اعتقادي أنه يجب أن تجتمع القنوات التلفزيونية وحقق الرعايا ويتناقشوا حول اللاعبين أكثر، بالطبع بدون الأموال لن نعمل ولكن أيضاً بدون اللاعبين لن نعمل، الأزمة الكبرى أن المدربين لا يشاركوا في تلك المفاوضات".