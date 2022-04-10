"كلوب، مورينيو وأنشيلوتي جميعهم أفضل من جوارديولا"

يرى ديتمار هامان، لاعب المنتخب الألماني السابق أن هناك 3 مدربين يتفوقون على بيب جوارديولا في قدراتهم الفنية.

حيث أن وجهة نظر لاعب بايرن ميونخ السابق هي وجود المبالغة في تقدير المدرب الإسباني، في حين أن يورجن كلوب يمتلك ما يجعله أفضل.

وتحدث هامان الذي لعب في صفوف ليفربول ومانشستر سيتي سابقًا لصحيفة "الدايلي ميل" البريطانية ووضع ترتيبه المفضل للمدربين الأفضل من جوارديولا.

تفوق كلوب على بيب

قال هامان: "إذا نظرت إلى جميع الفرق في أوروبا، أعتقد أن ليفربول هو رقم واحد".

وعن يورجن كلوب أوضح: "لن أستبدل هذا المدرب بأي شخص آخر، ولا حتى لجوارديولا".

وتابع: "الطريقة التي يتحدث بها لاعبو ليفربول عن مدربهم، كأنهم سيدخلون في الجدران لأجله، لست متأكدًا مما إذا كان لاعبي السيتي سيفعلون الشيء نفسه".

وعقد هامان مقارنة بين تعامل كلوب مع الوافد الجديد لويس دياز وبين تعامل بيب مع لاعبه جاك جريليتش.

وأوضح: "إذا قارنت قضية دياز بحالة جاك جريليش، يصبح الفرق بين الاثنين واضحًا. عادةً، يستغرق اللاعبون الذين ينتقلون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من ستة إلى ثمانية أسابيع حتى يستقروا ويناسبهم الوضع".

تفوق أنشيلوتي ومورينيو أيضًا

وذهب هامان إلى أبعد من ذلك وقال إنه ما زال لا يعرف سبب الضجيج المحيط بجوارديولا، وأن كارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو يتفوقون أيضًا على المدرب الإسباني.

حيث قال: "أعتقد أن مورينيو وأنشيلوتي أكثر نجاحًا من جوارديولا. مورينيو فاز بالدوري في أربع دول مختلفة ودوري أبطال أوروبا مع فريقين، بينما سجل أنشيلوتي لا مثيل له وسيتحسن فقط إذا فاز ريال مدريد بالدوري الإسباني".

جدير بالذكر أن جوارديولا لديه مباراة قوية أمام يورجن كلوب اليوم ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يواجه مانشستر سيتي فريق ليفربول في لقاء حاسم.

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