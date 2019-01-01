كلوب: مواجهة نابولي شاقة وأنشيلوتي منحني الهدية الأفضل

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يشيد بالمدرب الإيطالي نابولي كارلو أنشيلوتي قبل مواجهة الفريقين.

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بنظيره كارلو أنشيلوتي مدرب فريق نابولي الإيطالي قبل اللقاء المنتظر بين الفريقين اليوم في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح الموقع الرسمي وكشف خلالها عن هدية خاصة منحها له أنشيلوتي في مواجهة الفريقين الودية ببداية الموسم.

وقال كلوب: "تلك ستكون المواجهة الثالثة لنا هذا الموسم والثانية رسميًا، لقد تحسنوا كثيرًا عن المباراة الأولى لكن لا يزال لدي ذكرى طيبة من تلك المواجهة في اسكتلندا".

وأضاف: "أنشيلوتي قام بشراء زجاجة من النبيذ ليل وبعث لي برسالة تهنئة مؤثرة للغاية على ما حققناه في الموسم الماضي، وللحظة فقدت كلماتي أمامه وهذا أمر لا يحدث بشكل معتاد".

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وأكمل: "أنشيلوتي يعد واحد من بين كل عظماء اللعبة سواء في اللعب أو التدريب ولو تحدثنا عن تلك الأمور سنأخذ الوقت كاملًا في الحديث عنها، كما أنه نجح في عدة دول وذلك ليس بالسهل".

وأردف: "لدي اعتراف لأنشيلوتي، لم أقم بفتح تلك الزجاجة بعد وأشعر بالفخر فقط لتواجدها في منزلي بالتأكيد سأفتحها في أحد الأيام لكن الآن قيمتها أكبر وهي مغلقة".

وأنهى تصريحاته عن المباراة القادمة: "المباراة ستكون قوية للغاية وتحتاج لقوة بدنية وعقلية كبيرة ستكون بمثابة معركة بالنسبة للجسد والعقل بين الفريقين".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط بينما يحل نابولي ثانية بثماني نقاط بالرغم من الفوز على الفريق الإنجليزي في الجولة الافتتاحية.