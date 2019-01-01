كلوب: مواجهة كريستال بالاس دائمًا صعبة

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يشيد بكريستال بالاس بعد الفوز عليه بطريقة درامية

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول سعادته بالفوز الصعب الذي حققه على كريستال بالاس برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من البريميرليج.

وقال كلوب في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية: "كانت مباراة صعبة، كنا نعرف ذلك من مواجهات كريستال بالاس وليفربول السابقة، المواجهة كانت صعبة أيضًا على الصعيد البدني في الشوط الأول، كما أنهم يمتازوا بالهجمات المرتدة والركلات الثابتة، كما أن لاعبهم ويلفريد زاها من طراز الكبار".

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كما أضاف المدرب الألماني: "حاولنا التحكم في المباراة ولكننا لم نكن صبورين بما فيه الكفاية، حاولنا اللعب في مساحات صغيرة للحد من الهجمات المرتدة، أنا أشعر بالفخر بهذا الفوز وأمامنا أكثر من يوم للتعافي والاستعداد للمباراة".

أما عن أداء صلاح فقال: "هو لاعب من طراز الكبار".