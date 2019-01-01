كلوب: من الصعب التغلب على ليستر بهذا الأداء ولا نفكر في فارق النقاط

المدير الفني لليفربول سعيداً بعد فوز فريقه العريض على ليستر سيتي

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، سعادته بفوز فريقه على حساب ليستر سيتي الصعب، مشيراً إلى أن فارق النقاط الكبير بينه وبين أكبر ملاحقيه لا يهمه الآن.

وحقق ليفربول فوزاً كبيراً برباعية نظيفة، على حساب ليستر سيتي في إطار مباريات الجولة الـ 19 من البريميرليج.

وقال كلوب في تصريحات عقبت اللقاء: "أنا سعيد بتلك النتيجة، أنا أقدر ذلك وتعب الأولاد ولعبهم كل ثلاثة أيام، لقد سنحت لنا العديد من الفرص في بداية المباراة وأضعناهم وبالرغم من ذلك سيطرنا على اللقاء وبقت لصالحنا".

وواصل: "كان من الصعب على ليستر الدخول إلى أجواء المباراة، كلا الفريقين شعر بتعب الموسم، ولكن نحن سيطرنا على اللقاء وربما لم يكن ليستر بنفس قوته المعهودة عليه هذا الموسم".

وتابع: "لقد واجهتنا صعوبة في بناء اللعب في بداية الشوط الثاني بسبب الكثافة الدفاعية، ولكن حصلنا على الكرة وسجلنا الهدف الثاني وبعدها بدا الأمر رائعاً".

وأكمل: "لقد كانت مجرد مباراة أمام فريق قوي، إنه من الصعب أن تفوز علي ليستر بهذا الأداء الجميع يعلم مدى خطورتهم فريقي لعب بصورة رائعة، لقد منعناهم من التسديد بصراحة لا أعلم كم تسديدة سددها فريقهم علينا اليوم".

وأضاف: "الهدف الأول اليوم كان رائعاً ومن قبله كانت لدينا فرصاً كثيرة، نحن لا نشعر بفارق النقاط الكبير ولا نفكر في ذلك الأمر أو نذكر حتى لأنه ليس مهما".

واستطرد: "نحن سنلعب أمام ولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد وإيفرتون وتوتنهام ومانشستر يونايتد في المباراة القادمة، الأمر لم ينتهي حتى الآن".

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وأتم كلوب تصريحاته بالحديث عن إصابة قائد الفريق جوردان هندرسون وقال: "إنه بخير لقد تعرض لضربة في الساق كان ينزف بعدها، ولكنه أخبرنا أنه بخير بعدها".

وبعد نتيجة اليوم ارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 52 في صدارة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الثعالب عند النقطة 39 في المركز الثاني.