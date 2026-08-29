"لا يهمني الأمر إطلاقاً" .. يورجن كلوب يوجه صفعة باردة لانتقادات أولي هونيس

علق مدرب المنتخب الألماني يورجن كلوب، على الهجوم الذي شنه أولي هونيس ضد ذراعه الأيمن ومقربه مارك كوسيكي، مبدياً رد فعل يتسم بالهدوء التام واللامبالاة.

وعلى هامش المباراة الافتتاحية للدوري الألماني (البوندسليجا) بين بايرن ميونخ وشتوتجارت (5-1)، أبدى المدرب السابق لبوروسيا دورتموند والبالغ من العمر 59 عاماً، رأيه حول الضجة الجماهيرية المصاحبة لتعيين كوسيكي، الذي يشغل في الاتحاد الألماني منصب "مدرب مساعد للاستراتيجية والتطوير والابتكار".

وقال المدرب الجديد للمنتخب الوطني عبر شبكة "سكاي": "يُنظر إليه بعين النقد بعض الشيء، لأن هذا الدور لم يكن موجوداً من قبل".

وكان هونيس قد صرح غاضباً في وقت سابق بخصوص تعيين كوسيكي قائلاً: "كلوب ورفاقه سيطروا على الاتحاد الألماني، وأعتقد أن هذا أمر خاطئ". ويرى الرئيس الفخري للنادي البافاري أن دمج المستشار في الجهاز الفني يمثل مشكلة جوهرية.

وجاء الرد من كلوب مباشراً كعادته. فعند سؤاله عن كيفية استقباله لانتقادات هونيس، قال: "لم أهتم بها، هذا الأمر لا يعنيني على الإطلاق. أنا أتفهم ذلك تماماً، وكل شيء على ما يرام. الناس يحكمون على الأشياء قبل أن نفعل أي شيء".

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انتقادات هونيس.. ورد كلوب

وفيما يخص الجانب العملي، دافع مدرب المنتخب الوطني بشدة عن التوسعة في جهازه الفني، مشيراً إلى أن تعاونه مع كوسيكي يمتد لعقدين من الزمن. وأكد أن مستشاره في مجالات معينة هو ببساطة "أفضل شخص قابلته في حياتي".

ويرى يورجن كلوب أن تقسيم الأدوار داخل الإدارة الرياضية منظم بوضوح، حيث أوضح: "يجب علينا أن نلعب بشكل أفضل هنا، وأن نهتم بكل الأشياء الأخرى أيضاً، وأنا متخصص في مجالات معينة. وفي مجالات أخرى، هناك أشخاص أفضل مني - ومن بينهم مارك كوسيكي، ولهذا السبب هو متواجد معنا".

وأشار مدرب الماكينات إلى سقف التوقعات الجماهيرية الذي يواجهه قائلاً: "أتذكر في المرحلة التي لم يكن فيها واضحاً بعد من سيتولى المهمة، كان يُقال دائماً: 'لا يمكن فقط تغيير المدرب'. ثم عندما لم نكتفِ بتغيير المدرب فقط واتخذنا خطوات إضافية، قالوا: 'لم يكن علينا أن نفعل ذلك أيضاً'". وفيما يتعلق بالمستقبل، أبدى كلوب يقينه التام: "أنا واثق من أننا لن نناقش دوره بعد عام من الآن، لأن تأثيره سيكون واضحاً للجميع".

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أنباء عن اتصال هاتفي بين أولي هونيس ومارك كوسيكه

اتهام هونيس بحدوث "استحواذ ودي" واجه أيضاً مقاومة من قادة الاتحاد الألماني. حيث تدخل نائب رئيس الاتحاد هانز يواكيم فاتسكه في وقت سابق عبر شبكتي "آر تي إل/سكاي" ليرد على ذلك قائلاً: "لدي رأي مختلف عنه في هذا الشأن. لا أعرف ما علاقة ذلك بـ 'الاستحواذ الودي'".

وعقد فاتسكه مقارنة مع الماضي القريب موضحاً: "آخر مدربين للمنتخب الوطني جاءا من بايرن ميونخ، وهما يوليان ناجلسمان وهانزي فليك. ولم يقل أحد وقتها إن هذا 'استحواذ ودي' من قِبل بايرن ميونخ. أرى أن هذا الوصف مبالغ فيه".

وإلى جانب فاتسكه، رد نائبا رئيس الاتحاد الألماني الآخران؛ رالف-أوفه شافرت وهيرمان فينكلر، بانتقادات واضحة عبر "سكاي" على تصريحات الأب الروحي لبايرن ميونخ.

وفي غضون ذلك، يبدو أن حدة الخلاف قد هدأت نوعاً ما؛ فبحسب معلومات شبكة "سكاي"، قام الرئيس الفخري لبايرن ميونخ بتسوية الخلافات شخصياً خلال مكالمة هاتفية مع كوسيكي. وبحسب ما ورد، سارت المحادثة المذكورة في أجواء جيدة وبناءة.