كلوب ملمحًا لقُرب الاتفاق مع صلاح: المفاوضات مستمرة ولكني سعيد

ألمح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لقُرب التوصل لاتفاق مع محمد صلاح حول تجديد عقده الذي سينتهي صيف 2023، وذلك خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء القادم.

كانت عدة تقارير إنجليزية قد أكدت الأيام الأخيرة وجود تقدم كبير في المفاوضات بين النجم المصري وناديه، وذلك بعد فترة من الشد والجذب والحديث عن طلبات مالية مبالغ بها من جانب صلاح ووكيله تُعيق استمراره بقميص الريدز.

ماذا قال كلوب عن المفاوضات مع صلاح؟

المدرب الألماني سُئل عن مفاوضات تجديد عقد صلاح فلم يُقدم إجابة واضحة، لكن اكتفى بالتعبير عن سعادته بطريقة سير المفاوضات بين الطرفين، وهو ما اعتبر تلميحًا قويًا لقُرب التوصل لاتفاق وإنهاء تلك المسألة التي أقلقت جمهور الريدز على مدار الأشهر الماضية.

وقد أضاف "أنا سعيد لأنه لا يوجد شيء جديد يُقال، هذا وضع جيد. الأطراف تتحدث مع بعضها البعض وهذا كل ما أحتاجه".

كلوب: صيام صلاح عن التسجيل من اللعب المفتوح لا يُقلقني

المدرب السابق لبوروسيا دورتموند سُئل كذلك عن غياب أهداف صلاح من اللعب المفتوح خلال مبارياته الـ8 الأخيرة مع ليفربول ومنتخب مصر، فأجاب مؤكدًا أنه لا يشعر بالقلق تجاه هذا الأمر وأن مستوى اللاعب ومردوده هو الأهم.

وأضاف "صلاح لم يُسجل من اللعب المفتوح؟ لا أعلم، هذا ليس مهمًا، مستوى الأداء هو المهم بالنسبة لي، كيف يجمع اللاعبين حوله حين يستلم الكرة، ربما هو بحاجة ليُحسن قراراته قليلًا، لكنها فترة صعبة".

تابع موضحًا "صلاح وساديو ماني يعيشان فترة صعبة بعد العودة من التوقف الدولي، أراهما يوميًا في التدريب ولا شيء يدعو للقلق، أولئك اللاعبون لن يأتوا إلي ويطلبون الراحة، لذا علي اختيار اللحظة المناسبة".

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