كلوب: مستوى ماني سيئ، وأرى ذلك طبيعيًا!

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يعترف بتراجع مستوى ساديو ماني نجم الريدز.

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بتراجع مستوى لاعبه السنغالي ساديو ماني في الفترة الأخيرة رفقة بطل الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب، وأكد خلالها أن ما يعاني منه ماني لا يقلقه، حيث يراه طبيعيًا بالنسبة لأي لاعب حول العالم.

ما الذي قاله كلوب عن ماني؟

عندما تم سؤال كلوب عن مستوى ماني مؤخرًا قال المدرب الألماني: "الجميع يعرف كيف أن ساديو ماني جيدًا، وما الذي قدمه لنا".

وأضاف: "بكل وضوح أرقامه فيما يتعلق بالجانب التهديفي ليست في أفضل حالاتها مؤخرًا، وهو يعرف ذلك بشكل واضح".

وأردف: "بالنسبة للاعب بعقلية ساديو ماني هو يريد أن يقدم أفضل ما لديه، لكن هذا هو الموقف الحالي له، وكل مهاجم في العالم يعرف تلك المواقف".

كيف يحل كلوب مشكلة ساديو ماني؟

وأكمل: "أنا لست قلقًا لكنني أرى الأمر بمنتهى الوضوح أن مستواه ليس في أفضل ما يكون، ونحن نعمل على ذلك، تلك هي إجابتي الوحيدة".

وأسهب: "جدول المباريات في آخر ثلاثة مواسم كان صعبًا للغاية بالنسبة لبعض اللاعبين حول العالم، لكن بالرغم من ذلك فتلك ليست مشكلته".

ما هو موقف ماني من المشاركات هذا الموسم؟

النجم السنغالي يكاد يصل للمباراة رقم 40 له في كل البطولات مع ليفربول هذا الموسم لو لعب مساء اليوم أمام أستون فيلا.

وشارك اللاعب في 177 مباراة من آخر 188 مواجهة للريدز في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ويتفوق عليه فقط أندي روبرتسون وجورجينيو فينالدوم ومحمد صلاح منذ بداية الموسم الماضي.

وأنهى كلوب كلماته: "لا توجد أي مشكلة بدنية بالنسبة لماني، لكننا جميعًا نحتاج للراحة من فترة لأخرى، وتلك ليست مشكلة عامة".

جدير بالذكر أن ماني كان قد شارك في 39 مباراة مع ليفربول هذا الموسم في كل البطولات، وسجل 12 هدفًا وصنع سبعة لصالح الريدز.

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