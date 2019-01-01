كلوب: تحقيق مونديال الأندية يشبه الهبوط على سطح القمر

كلوب قد يحقق مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخ الريدز

وصف يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، الفوز بكأس العالم للأندية بالهبوط على القمر وذلك لأنها ستكون المرة الأولى للريدز يحقق فيها اللقب.

ليفربول فشل في التتويج بكأس العالم للأندية في مشاركته عام 2005 كما لم يحقق حتى بطولة الانتركونتيننتال.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "لا أعرف كيف تتعامل مع بطولة لم تحققها من قبل. الأمر يشبه الهبوط على سطح القمر".

وأوضح: "البطولة تعني الكثير لجمهور فلامنجو ولكن بالنسبة للاعبين الأمر يختلف. فهل رغب توتنهام في الفوز بدوري الأبطال أو تشيلسي بالسوبر الأوروبي أكثر منا، الإجابة لا".

المدرب الألماني أكد أنّ فريقه حينما يشارك في أي بطولة يرغب في حصدها مشيرًا إلى أنّه من المتوقع أن تكون رغبة الجمهور في المكسيك أو البرازيل أكبر من انجلترا ولكن اللاعبين موقفهم مختلف.

وتابع: "لا تحصل على العديد من الفرص لتكون بطل مونديال الأندية كما أنّ حتى بعض اللاعبين لا يستطيعوا بسهولة تحقيق كأس العالم وبالتالي نهتم حقًا بهذه البطولة. لا أقول إنني أشعر بالضغط ولكني أراها فرصة كبيرة وأحاول الاستفادة منها".

وواصل متحدثًا عن صفقة مينامينو: "سوف نرى ما يمكن تحقيقه كمجموعة ولكن في بعض الأوقات يصبح التغيير ضرورة لأنه من الضروري تطوير الفريق باستمرار. أنا واثق من أن تاكي سوف يقدم لنا الإضافة على المستوى القريب والبعيد وتابعت مستواه العظيم في سالزبورج، ورغم اختلاف البطولة عن البريميرليج لكنني أثق في إمكانياته".

وأردف: "أحب أن أقوم أنا بعملية إعادة بناء ليفربول بدلًا من أن أترك هذه المهمة الشاقة لمدرب آخر لأن الفريق ارتفع شأنه في فترة وجيزة وأرى أن مسؤوليتي ضمان استمرارنا في القمة".

واختتم: "أعتقد لهذا السبب منحوني عقدًا جديدًا. نحن على استعداد للفوز بكل الألقاب ولكن لضمان التنافس بالاستمرار علينا دائمًا وضع الفريق في أفضل موقف ممكن لنحافظ على السياق التصاعدي".

جدير بالذكر أنّ ليفربول لم يسجل سوى 3 أهداف فقط في هذه البطولة ويعد بيتر كراوتش هدافه التاريخي.