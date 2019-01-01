كلوب: مانشستر سيتي رفع معايير الفوز بالدوري الإنجليزي

ليفربول وفارق كبير عن ملاحقيه في القمة

أشار يورجن كلوب، مدرب ليفربول، لمدى صعوبة المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز في السنة الحالية بعد أن رفع مانشستر سيتي سقف التحديات.

ويتصدر ليفربول حالياً ترتيب المسابقة بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي، ويملك الريدز مباراة مؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

كلوب: اللعب كل ثلاثة أيام جريمة بحق مانشستر سيتي

وقال كلوب للإعلام: "الأمر تغير، ليس مسموحاً لك بخسارة اللقاءات، الاستمرارية التي أظهرها مانشستر سيتي في السنوات الثلاثة الأخيرة مذهلة وصعب تكرارها".

وأضاف: "حققوا اللقب عامين متتاليين، نحن ساعدناهم في ذلك، وهم ساعدونا في محاولتنا للحاق بهم، الأمر كان مذهلاً حقاً".

واستمر الألماني: "الفوز بالبريميرليج يجب أن يكون صعباً مع كل الفرق القوية الموجودة، يجب أن تكون جاهزاً كل ثلاثة أيام لتفوز، لا نفكر فيما حققناه، ولكن في المباراة المقبلة".

وختم: "مع كل ما نواجه من صعوبات ومشاكل، أصبحت تلك خطتنا، النظر دوماً للقاء المقبل، وأحياناً الأمر يكون ناجحاً، هذا ما نقوم به".

ويحل ليفربول ضيفاً مساء الخميس على ليستر في قمة لقاءات البوكسنج داي من الدوري الإنجليزي الممتاز.