كلوب: مانشستر سيتي أفضل فريق في هذا الكوكب

مدرب بطل دوري أبطال أوروبا لا يعتبر نفسه أفضل فريق في القارة العجوز

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أن فريقه ليس أفضل فريق في أوروبا، مشيراً إلى أنه يعتقد أن مانشستر سيتي هو أفضل فريق في الكوكب.

ويستعد ليفربول لمواجهة نابولي، في أولى مباريات الريدز بحملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا مساء غد الثلاثاء.

وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "لم يسبق لي وأن واجهت هذا الشعور، الذهاب إلى مباراة وأنا بطل أوروبا، نابولي سيكون لديه دافع كبير لتحقيق الفوز".

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وتابع: "سيكون الفريق الإيطالي في اعلى درجات التحفز، خاصة بعدما غادروا دور المجموعات الموسم الماضي بسببنا، إنهم فريق قوى حقاً".

وكشف المدير الفني الألماني، أنه تلقى زجاجة نبيذ هدية من كارلو أنشيلوتي في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وواصل: "لا اعتبر أنفسنا أفضل فريق في أوروبا، في اعتقادي مانشستر سيتي هو أفضل فريق في هذا الكوكب".

وأكمل: "نحن نحاول الوصول إلى مستوى العام الماضي، نريد أن نكون متسقين الأداء مثل العام الماضي".

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وحول لاعبو الفريق قال كلوب: "بالنسبة إلى روبيرتسون لم يتدرب معنا اليوم، لست متأكداً إذا كان سيكون متاحاً في مباراة الغد أم لا، سنقوم باختباره من جديد قبل المباراة وبعد ذلك سنرى".

وحول تشامبرلين قال: "سيكون أفضل في الفترة القادمة، مشاركته الأخيرة في الدوري كانت جيدة، إنه يرغب في المشاركة في 4 أو 5 مباريات متتالية وهذا سيكون صعباً بسبب توالي المباريات، سنرى كيف يمكننا التعامل مع هذا".