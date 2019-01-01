كلوب ينسب الفضل بنجاحات ليفربول في 2019 لجماهيره

عام مميز لكتيبة المدرب الألماني

بعث مدرب ليفربول يورجن كلوب بالتهاني لجماهير فريقه بمناسبة موسم الأعياد، ونسب لهم الفضل في العام الاستثنائي الذي عاشه النادي في 2019.

وفاز الريدز بدوري أبطال أوروبا هذا العام، وحل ثانياً خلف مانشستر سيتي في ترتيب البريميرليج الموسم الفائت، وحالياً يتصدر الترتيب بأريحية كبيرة عن أقرب ملاحقيه.

وقال كلوب للموقع الرسمي لليفربول: "أعياد سعيدة لكل الجمهور، نحن نادي خاص في كل شيء، سواء التقاليد أو الجمهور أو العاملين، وفريقنا يمثل كل ذلك بالخليط الذي يملكه".

وأضاف: "اليوم بالنسبة لنا سنعمل ونتدرب في ميلوود للقاء ليستر ثم نعود لمنازلنا للاحتفال بالأعياد، لست شخصاً يحب العودة للماضي، ولكن كيف يمكن تجاهل ما عشناه هذا العام".

وواصل الألماني: "سعيد بعودة النادي للبطولات، لن يمحى من ذاكرتي عودتنا من مدريد والاحتفال مع الجمهور بدوري الأبطال، أو ليلة برشلونة وأنفيلد عندما الفريق أعطى كل ما لديه في ليلة استثنائية".

وأتبع: "بعد النهائي، جلست وشاهدت فيديوهات المشجعين لأعرف ما فاتنا أثناء التحضير للقاء، أنتم السند الحقيقي، وأشخاص مثل عائلات هيلسبورو وشون كوكس يدفعوننا للأمام ونشعر بالفخر بسببكم".

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ويلعب ليفربول في ضيافة ليستر سيتي مساء الخميس ضمن لقاءات البريميرليج في "البوكسينج داي" في مباراة بين المتصدر وملاحقه.