كلوب يكشف تفاصيل مكالمته مع جوارديولا بعد المباراة

مكالمة خاصة بين قطبي الكرة الإنجليزية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جمعته مع نظيره في مانشستر سيتي بيب جوارديولا في أعقاب تتويج الريدز بدوري أبطال أوروبا.

ليفربول حسم مساء السبت اللقب الأوروبي السادس في تاريخه بعد الانتصار على توتنهام بهدفين نظيفين، ليحقق بطولته الأولى هذا الموسم بعد صراع كبير محلياً مع سيتي.

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وقال كلوب في المؤتمر الصحفي ضاحكاً: "تحدثت مباشرة مع بيب بعد المباراة عبر الهاتف، قمنا بالتعاهد لبعضنا البعض أن نفعل كل ما في وسعنا لمنافسة بعضنا البعض عل كل البطولات المتاحة مرة أخرى".

سيتي انتزع لقب البريميرليج الموسم الجاري من ليفربول في الجولة الأخيرة بفارق نقطة وحيدة في واحد من أكثر المواسم إثارة في تاريخ المسابقة.

وفشل ليفربول في تحقيق لقب البريميرليج منذ موسم 1989-1990 بقيادة نجمه كيني دالجليش.