كلوب: ليفربول يحتاج للحظ ولقاء نيوكاسل تمهيد لنابولي

تعرف على تصريحات كلوب قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، صعوبة مواجهة نيوكاسل حتى لو كانت المباراة على "أنفيلد" موضحًا أنّ فريقه بحاجة للتوفيق.

ليفربول يستضيف نيوكاسل مساء الغد، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وبدأ كلوب المؤتمر الصحفي بالحديث عن تطور إصابة أليسون بيكر مؤكدًا أنّه أصبح أفضل ولكن لم يتم تحديد موعد عودته مشيرًا إلى اقتراب نابي كيتا من العودة وقد يشارك ضد نابولي في دوري الأبطال.

وقال الألماني: "نيوكاسل فريق صعب، لقد قدّم مباراة قوية أمام توتنهام ونجح في الفوز خارج الديار. لا نحتاج للعديد من التغييرات لأجل الفوز بدوري الأبطال، لدينا عناصر جيدة في كل مركز ولقاء نيوكاسل سيكون تمهيدًا جيدًا لنابولي لأنهم يقاتلون بشراسة".

صاحب الـ 52 عامًا أكد أنّ فريقه كان محظوظًا في العديد من المناسبات مؤكدًا أن كرة القدم تحتاج إلى الحظ لأجل الظفر بالألقاب.

واختتم: "لا أفكر في سجلنا القوي على أرضنا لأن كل الأرقام القياسية يأتي يوم وتُحطم وكل ما يهمني أنّ نكون في أفضل أحوالنا غدًا لأجل الفوز وخاصة وأنّ اللقاء بعد فترة توقف دولي كان لها تأثير على عدد من اللاعبين".

جدير بالذكر أنّ كلوب حصل على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس بالبريميرليج.