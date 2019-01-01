كلوب: ليفربول لن يستطيع مجاراة برشلونة وريال مدريد في سوق الانتقالات

هل يستطيع ليفربول صرف أموال أكثر في سوق الانتقالات؟ كلوب يجيب

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أنّ فريقه لن يكون قادرًا على جلب صفقات كبيرة في سوق الانتقالات كما يفعل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

ليفربول لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الجاري بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي: "لست قلقًا حول سوق الانتقالات، أعتقد أنّ الفريق لا يحتاج لثورة وجلب صفقات من العيار الثقيل".

وتابع: "نحن نستثمر في الفريق خلال آخر عامين وصرفنا العديد من الأموال وقتها، ولكننا لسنا مثل باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي أو برشلونة أو ريال مدريد".

وأوضح: "لن نستطيع أن ندفع 200 أو 300 مليون إسترليني سنويًا في سوق الانتقالات، ولكن هذه الفريق يمكنها القيام بذلك كل عام".

واعترف الألماني أنّ الجمهو غير سعيد من قلة الصفقات مؤكدًا صعوبة إرضاء 100% من جمهور الريدز وموضحًًا إعجابه بالعناصر الشابة في أكاديمية النادي.

واختتم: "أنا شخصيًا سعيد بالمجموعة المتاحة والشباب الموجود معنا، ولا ننسى أنّ نابي كيتا وشيردان شاكيري مصابان وهناك بعض العناصر التي لم تعد بعد من العطلة. متحمس للغاية لبداية الموسم الجديد".

جدير بالذكر أنّ ليفربول صرف نحو 320 مليون إسترليني في آخر موسمين على سوق الانتقالات.