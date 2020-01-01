كلوب: ليفربول لن يتوقف، ولا يوجد لاعب لديه الضمان لأي شيء

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن هدف فريقه الأساسي هو الاستمرار في حصد الألقاب.

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن فريقه لن يتوقف عن حصد الألقاب بعد التتويج بالدوري الإنجليزي مساء الأمس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب لصالح شبكة "سكاي سبورت"، وأكد خلالها أن الفريق لديه الكثير من التحديات الأخرى.

وقال كلوب: "لن نتوقف هنا، لدينا الكثير من التحديات هنا ويمكننا التحسن على مستوى داخلي كما هو واضح للجميع".

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وأردف: "لدينا اللاعبين اللازمين للتحسن، أمثال نابي كيتا الذي لم يشارك كثيرًا سوى مؤخرًا، لكن سيكون عليه التحسن أكثر فبقية الفريق لن يبقى نائمًا، ولا يوجد ضمانات لأي شيء".

وأكمل: "الحصول على هذا العدد من الألقاب أمر لا يصدق بالنسبة لي، لقد حققنا الفوز بأربع بطولات، لا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا بالفريق".

وأنهى تصريحاته عن غياب الجماهير: "هذه هي الحياة، علينا أن نستفيد بأقصى درجة من الوضع الحالي، لكن بالتأكيد كل شيء كان سيكون أفضل في وجود من يحتفل معنا، الأمر كان ليصبح مثاليًا لو كان الملعب على آخره، لكن لا شيء سيعكر سعادتي، لقد علمنا بذلك منذ فترة".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد أكمل حفل تتويجه باللقب الأمس بالفوز على تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في لقاء الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.