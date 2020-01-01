كلوب: ليفربول سيلعب في أي مكان، ولسنا الأبطال بعد

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن فريقه لا يزال أمامه العديد من الخطوات قبل تحقيق لقب الدوري الإنجليزي.

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن ناديه لم يحقق لقب الدوري الإنجليزي بعد، وعليه أن يكافح من أجل حسم بقية النقاط.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وأكد خلالها أن فريقه سيخوض ما تبقى له من مباريات في أي ملعب.

وقال كلوب: "نحن نعلم أننا على مقربة من التتويج باللقب، لكن ذلك لا يعني أننا حققناه بعد، هناك 27 نقطة متبقية لنا في الدوري، وسنحاول القيام بكل شيء حتى نحصل عليهم".

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وأضاف: "نحن لسنا أبطال الدوري الإنجليزي بعد، علينا أن نخوض بعض المباريات وأن نفوز بهم، لا نريد أن نتوقف عن الانتصارات بعد أول لقاءين، فالنتائج غير محددة بعد وعلينا أن نعمل بجد حتى نحققها".

وأضاف: "أعدكم بالاحتفال بالبطولة مع الجميع عندما تسمح الظروف بذلك، وسيكون هناك موكب أيضًا لكن فقط عندما تتحسن الأمور".

وأكمل عن اللعب خارج ملعبه أو في ملاعب محايدة: "سنلعب دون جماهير على أي حال والكل سيعاني من نفس الظروف، وحاولنا تكرار نفس الموقف في التدريبات حتى نعتاد عليه، سنلعب في أي مكان".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.