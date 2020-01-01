كلوب يختار مرشحه لدوري أبطال أوروبا

هل تصدق ترشيحات كلوب؟

اختار مدرب ليفربول يورجن كلوب الفريق المرشح من وجهة نظره للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كما أكد سعي ناديه لتكرار الإنجاز للعام الثاني على التوالي.

ليفربول فاز الموسم الماضي بالمسابقة بعد انتصاره على مواطنه توتنهام بهدفين نظيفين، وسيلاقي أتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء في دور الستة عشر.

وقال الألماني مع "جارديان": "قبل بداية الموسم يوفنتوس هو مرشحي الأول للأبطال، لا أتابع الدوري الإيطالي ولذا لا أعرف لماذا هم ليسوا على بعد 10 نقاط عن الملاحق".

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وأضاف: "يملكون التشكيل الأكبر على الإطلاق، لم أر مثل ذلك في حياتي، كما أن لاعبيهم أصحاب جودة عالية، أمر مجنون حقاً، بايرن هو الآخر يحظى بنفس الميزة، وبي إس جي عندما يكون الجميع جاهزاً".

واستمر كلوب: "لا يمكن نسيان برشلونة، أو سيتي الذي سيلعب بقوة على هذه البطولة، لا أعرف مدى قدرتنا على الذهاب بعيداً، علينا التركيز على أتلتيكو، ولكن يجب أن نحاول الفوز بها من جديد".

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وختم: "أظهرنا العام الماضي قدرتنا أن نكون الأفضل، هناك فرق عديدة قوية، وأحياناً الحظ يلعب دوره، وإيجاد الرغبة والحالة الذهنية السليمة، وأن تكون حاسماً في الوقت المناسب".

يوفنتوس سيلعب في دور الستة عشر الأسبوع المقبل أمام ليون بعد تصدره مجموعته على حساب أتلتيكو مدريد.