كلوب: توقعت عودة هوملس إلى دورتموند وماتيب من أفضل المدافعين

المدرب الألماني يتحدث عن مدافعيه الحاليين والقدامى

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بماتس هوملز وقرار عودته من جديد إلى صفوف بوروسيا دورتموند هذا الصيف.

وعمل الثنائي كلوب وهوملس معاً في دورتموند قبل أن يرحل الأول إلى ليفربول، وينتقل الثاني إلى صفوف بايرن ميونخ.

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وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة دورتموند الودية: "هوملس هو أفضل قلب دفاع ألماني، لقد توقعت عودته إلى دورتموند، أمر منطقي".

وأضاف: "اختار العودة لفريق حيث بإمكانه الاستمرار في تحقيق الألقاب والبقاء بالقمة، هوملس قائد بالفطرة".

وكال كلوب المديح أيضاً لمدافعه جويل ماتيب: "الكثير قيل حول شخصية ماتيب ومقوماته كلاعب، ولكن لم يتحدث أحد عن تاثيره في الثلث الأخير من الموسم".

وأردف: "لا أرى حالياً مدافعين كُثر أفضل منه خلال تلك الفترة، لم يرتكب أي أخطاء، فيرجيل حافظ على مستواه على مدار الموسم بأكمله".

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ونفى كلوب أن يكون جيمس ميلنر على أعتاب الاعتزال: "لا يزال بإمكانه تقديم عدد من السنوات وبعدها يمكنه التفكير بالمستقبل".

وختم: "صنع الفارق في لحظات صعبة الموسم الماضي، عندما انضم قبل أربع سنوات لم أعرف ماذا سيفكر الجمهور، ولكنه أثبت أن لا مستحيل في الكرة وأنها كانت فكرة رائعة".

ويلعب ليفربول فجر السبت أمام بوروسيا دورتموند ضمن تحضيراته بالولايات المتحدة لخوض الموسم الجديد.