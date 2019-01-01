كلوب: لا أحب التشاؤم واعتبر نفسي محظوظًا

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يرفض الإيمان بسوء الحظ عقب الخسارة من برشلونة واقترابه من موسم صفري جديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على رفضه التام للأفكار السلبية عقب الخسارة من برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة يوم الأربعاء الماضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب خلال مؤتمر مباراة فريقه المقبلة ضد نيوكاسل وأكد خلالها أنه يحب أن يفكر في نفسه على أنه شخصًا محظوظًا.

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وقال كلوب: “لا أحب التفكير بطريقة تشاؤمية على الإطلاق، بل في بعض الأحيان أعتبر نفسي محظوظًا، فأنا بصحة جيدة وعائلتي بخير وأقوم بالعمل الذي أحبه، ذلك يجعلني شخصًا محظوظًا للغاية".

وأضاف: "في كرة القدم إذا ما أردت أن تحقق الانتصارات عليك أن تتقبل أنه هناك فترات تتعرض فيها للهزائم، لكن لا يوجد داعي للاستمرار في الحديث عن المباراة الأخيرة".

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وأكمل: "النتيجة أمام برشلونة ربما لم تكن مثلما أردنا في البداية، لكن لا يزال لدينا العديد من الأفكار الإيجابية الخاصة بمباراة العودة".

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي خارج أرضه قبل أن يستضيف برشلونة على ملعب أنفيلد.