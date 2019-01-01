كلوب: لن نفوز على مانشستر سيتي إلا بتلك الطريقة

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول سعيد بفوز فريقه على مانشستر سيتي.

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته بالفوز على نظيره مانشستر سيتي في لقاء اليوم الذي أقيم على ملعب أنفيلد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أن الفريق استطاع أن يقدم واحدة من أفضل مبارياته خلال الفترة الماضية.

وقال كلوب: "مانشستر سيتي قدم مباراة جيدة وكان يجب علينا أن ندافع عن تقدمنا بكل ما نملك من قوة، لكننا كذلك سجلنا أهدافًا مذهلة".

ماذا قال جوارديولا لحكم مباراة ليفربول ومانشستر سيتي؟

وأضاف: "لقد كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا، لكن الجميع كان في أفضل حالات التركيز خلال المواجهة، هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الفوز على مانشستر سيتي".

وأكمل: "كل المباريات أمام مانشستر سيتي تكون مثل ذلك، عدا المباراة على أرضنا في الموسم الماضي، لكن لقاء اليوم أعتقد أنه الأجمل في الفترة الأخيرة".

جدير بالذكر أن فوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف في لقاء اليوم قد أكد صدارة الريدز بـ٣٤ نقطة أمام ليستر سيتي وتشيلسي بفارق ثماني نقاط عن كليهما وتسع عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.