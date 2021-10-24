كلوب: لن نبالغ في الاحتفال احترامًا لمانشستر يونايتد، وصلاح يستمتع بكرة القدم!

حديث الألماني بعد النصر التاريخي..

طغت السعادة على كلمات مدرب ليفربول يورجن كلوب بعد الفوز الكاسح لفريقه على مانشستر يونايتد بخمسة أهداف نظيفة، فيما لقيّ محمد صلاح جزءًا من إشادة الألماني.

وكان صلاح قد أحرز ثلاثة أهداف من خماسية ليفربول بشباك دافيد دي خيا، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحرز هاتريك بملعب أولد ترافورد ضد مانشستر يونايتد.

كلوب في حديثه حاول أن يكون واقعيًا، فبجانب السعادة المفرطة للانتصار، أكد على أنها مجرد ثلاث نقاط والمشوار لا يزال طويلًا لتحقيق أحلامهم هذا الموسم.

ماذا قال كلوب عن محمد صلاح؟

عند سؤاله عن صلاح، أجاب كلوب "انظر إلى الهدف الخامس، كان مو هناك ليحرز الأهداف ويتعامل مع الضجة التي يثيرها الجميع من حوله".

كما أضاف "إنه يستمع بكرة القدم وأتمنى أن يستمر هكذا معنا لأطول مدة ممكنة".

واختتم في هذا الصدد معربًا عن آماله ببقاء اللاعب المصري بأنفيلد "لقد علمت بالفعل (أنه يريد إنهاء مسيرته في ليفربول)، أعرف الوضع جيدًا".

ماذا قال كلوب عن فوز ليفربول على مانشستر يونايتد؟

أما عن الانتصار التاريخي، قال كلوب "حققنا ثلاث نقاط ضد خصم قوي ولكن عليك أن تفهم المباريات بشكل صحيح، خسرنا من قبل أمام أستون فيلا وكان علينا التعلم من ذلك".

وتابع "هل كنت أتوقع النتيجة؟ لا! ما فعلناه اليوم في الثلث الأخير كان جنونيًا من ناحية الضغط العالي والفوز بالكرات، وسجلنا كذلك أهدافًا رائعة".

وأردف "بعد الهدف الخامس توقفنا عن لعب كرة القدم وسيطرنا على المباراة، كان الهدف ليس زيادة النتيجة ولكن الخروج من دون إصابات".

وأتم "النتيجة مجنونة، سألت إذا ما كان هناك مثلها في التاريخ أم لا، لقد وضع اللاعبون صفحة جميلة في الكتاب، لكننا لا نحتفل بجنون فنحن نحترم خصمنا وكنا محظوظين ببعض اللحظات ومانشستر ليس بأفضل لحظاته".

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