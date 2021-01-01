كلوب: لست مع الدوري الأوروبي الممتاز وسأرحل عن ليفربول في هذه الحالة

تصريحات كلوب عقب التعادل مع ليدز يونايتد

قال المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب إن ملاك النادي لديهم من العقل والحكمة ما يكفي، مؤكدًا أنه لا يتفق مع فكرة دوري السوبر الأوروبي رغم إصدار البيان من الأندية المؤسسة بالأمس.

ووقع نادي ليفربول في فخ التعادل اليوم مع نظيره ليدز بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي على ملعب الأخير.

وعقب المباراة تحدث المدير الفني لنادي ليفربول حول التعادل وما حدث في اللقاء، ولكن بالطبع الحديث الأكبر من قبل كلوب والجميع كان حول البطولة الحدث؛ دوري السوبر الأوروبي.

وحول ذلك قال كلوب: "أنا لا أتفق مع بطولة دوري السوبر الأوروبي، ولكن بالنسبة لي كمدرب وبالنسبة للاعبين فنحن لا نمتلك أي قرار بخصوص تلك المسألة".

وأضاف: "هل سأدرب الفريق في السوبر ليج؟ لم افكر في ذلك بعد، وظيفتي هي تدريب فريق كرة قدم، لا أهرب من المشاكل، ليس لدي فكرة عما سيحدث في المستقبل".

وتابع: "في الشوط الاول قدمنا أداء جيدًا وكنا أفضل منهم، ولكن في الشوط الثاني، لم تكن الأمور كذلك وتراجعنا وسمحنا لهم أن يتقدموا للأمام ويصلوا للمرمى".

وأردف: "أليسون أنقذنا عدة مرات، دافعنا بعمق أكبر ولكن كان يجب علينا أن نستغل فرصة او فرصتين من المتاحين، لم نقم بالحسم، لم يكن الهدف كافيًا في النهاية".

وحول غضب الجماهير قال: "اتفهم غضبكم، مشكلتي هي اللافتات، لدينا الكثير لنمضي في تلك الأمور للأمام، في الست سنوات خلقنا علاقة رائعة بين الجماهير واللاعبين".

وفيما يخص الرحيل عن ليفربول وضّح: "إذا كنت أنا المشكلة فسأرحل، إذا لم يكن الوضع كذلك فسأبق، الأمر واضح للغاية، أنا أشعر بالمسؤولية على النادي".

وأكد: "بخصوص احتجاجات الجماهير حول دوري السوبر الأوروبي، لا تعجبني الطريقة التي يتحدثون بها حول الفريق، في هذه اللحظة لا نلقي اللوم على اللاعبين، انا اتحمل مسؤولية كل شيء ولكن لا استطيع فعل شيء السوبر ليج".".

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يذكر أن يورجن كلوب مهدد بالإقالة بعد موسم ودع فيه دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي، ومن المحتمل ألا ينجح في التأهل إلى البطولة في الموسم المقبل.