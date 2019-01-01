كلوب: لا نزال في ديسمبر وعدد النقاط لا يهم الآن

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن عدد النقاط في الوقت الحالي لا يهم فريقه.

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن فريقه لا يهتم بعدد النقاط التي جمعها حتى الآن في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أن مشوار الفريق فيما تبقى من الدوري الإنجليزي لن يكون سهلًا على الإطلاق.

وقال كلوب: "نحن في منتصف الطريق للدوري الإنجليزي، لا يزال لدينا 19 مباراة حتى النهاية ومعظمها ستكون مثل مواجهة ولفرهامبتون الأخيرة".

وأضاف: "من يهتم بعدد النقاط في شهر ديسمبر؟ كل ما قمنا به حتى الآن أننا وضعنا بعض القواعد التي يجب علينا أن نسير عليها حتى نهاية الموسم".

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وأكمل تصريحاته عن مواجهة ولفرهامبتون: "نابي كيتا وميلنر قدما مساعدة فورية للفريق في لقاء الأمس، الجميع شاهد ذلك بشكل واضح، كما كان لالانا وفينالدوم رائعان أيضًا لكننا كنا في حاجة لتنشيط وسط الملعب".

وأنهى تصريحاته: "لقد تسببنا بالمشاكل لفريق ولفرهامبتون لكننا لم ننجح في إنهاء الهجمات، كان يجب تسجيل هدفين أو ثلاثة لكننا قاتلنا حتى النهاية".

جدير بالذكر أن لقاء الأمس كان قد انتهى بفوز ليفربول بهدف نظيف سجله ساديو ماني ورفع الريدز رصيدهم للنقطة رقم 54 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.