كلوب: لا أعرف ماذا أفعل لهز شباك بيكفورد.. وهذا سبب تراجع صلاح!

الريدز وقفوا مكتوفي الأيدي أمام تألق حارس إيفرتون

بخيبة أمل كبيرة، تحدث الألماني يورجن كلوب عقب التعادل مع إيفرتون سلبيًا من دون أهداف في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وعقب كلوب على حالة الفريق بشكل عام منذ بداية الموسم قائلًا إن اللاعبين "ليسوا في الحالة التي كانوا يحلمون بالوصول إليها في بداية الموسم".

إشادة ببيكفورد

وشدد كلوب على ضرورة التلاحم للمرور من الفترة الصعبة التي يواجهها الفريق مشيرًا إلى أن اللاعبين فعلوا ما عليهم لهز شباك بيكفورد.

ولكنه أشاد بالحارس الدولي الإنجليزي قائلًا: "لقد قام بتصديات عظيمة، لا أعرف ما الذي علينا فعله للتسجيل في شباكه!".

لا جديد بشأن صلاح!

وتناول كلوب تراجع مستوى صلاح التهديفي على الأقل، ولدى سؤاله عن توظيفه في الملعب والإفادة الأكبر منه، أشار إلى أنه "لا شيء تغير عن المواسم الماضية، أحاول توظيف صلاح في أكثر من مركز وجعله قريبًا للمرمى، ولكننا لم نملك الوقت الكافي للتدريب، وقد تحدثت عن ذلك أكثر من مرة".

وأشار كلوب إلى أن فريقه لم يكن جيدًا في بعض المواقف بالمباراة الأمر الذي كبده فقدان نقطتين بعد جولة واحدة من الفوز على نيوكاسل في الدقائق الأخيرة.

كما أشار إلى حاله لاعبيه المصابين، قائلًا إن إصابة كارفاليو "تبدو مؤلمة للغاية" وإن تياجو ألكانتارا "قد يتدرب مع الفريق يوم الإثنين".