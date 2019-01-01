كلوب: لالانا لا يزال مفيداً في ليفربول

اللاعب غاب عن معظم اللقاءات بداعي الإصابة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض مدرب ليفربول يورجن كلوب الحديث عن إمكانية مغادرة آدم لالانا لصفوف الفريق وأكد أنه لا يزال مفيداً لفريقه رغم إصاباته المتكررة.

وبدأ لالانا فقط ثلاثة مباريات هذا الموسم مع ليفربول وغاب عن جزء كبير من لقاءات العام الفائت كذلك بسبب توالي الإصابات.

وقال كلوب مع "ليفربول إيكو": "من الرائع تواجده لأنه يجيد تهدئة اللعب وصناعته بين الخطوط، كما يملك السرعة وأشياء أخرى". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأكمل: "من المؤسف إصابته في التدريب، لم نتعرض لهذا كثيراً هذا العام، إذا كان يلعب ويسجل 20 هدفاً في 10 مباريات كان ليكون في حالة أفضل نفسياً".

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وختم: "ولكن الأمور بخير، لا يوجد شيء آخر أقوله، آدم يعرف أن الفريق يحتاجه".

وكان لالانا تعرض لإصابة في التدريبات وغاب عن مباراة وولفرهامبتون الأخيرة بكأس الاتحاد الأسبوع الماضي.

ويحل ليفربول ضيفاً مساء اليوم، السبت، على برايتون ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.