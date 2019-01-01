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الدوري الإنجليزي الممتاز

كلوب: لالانا لا يزال مفيداً في ليفربول

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Getty Images
اللاعب غاب عن معظم اللقاءات بداعي الإصابة

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

رفض مدرب ليفربول يورجن كلوب الحديث عن إمكانية مغادرة آدم لالانا لصفوف الفريق وأكد أنه لا يزال مفيداً لفريقه رغم إصاباته المتكررة.

وبدأ لالانا فقط ثلاثة مباريات هذا الموسم مع ليفربول وغاب عن جزء كبير من لقاءات العام الفائت كذلك بسبب توالي الإصابات.

وقال كلوب مع "ليفربول إيكو": "من الرائع تواجده لأنه يجيد تهدئة اللعب وصناعته بين الخطوط، كما يملك السرعة وأشياء أخرى".

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وأكمل: "من المؤسف إصابته في التدريب، لم نتعرض لهذا كثيراً هذا العام، إذا كان يلعب ويسجل 20 هدفاً في 10 مباريات كان ليكون في حالة أفضل نفسياً".

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وختم: "ولكن الأمور بخير، لا يوجد شيء آخر أقوله، آدم يعرف أن الفريق يحتاجه".

وكان لالانا تعرض لإصابة في التدريبات وغاب عن مباراة وولفرهامبتون الأخيرة بكأس الاتحاد الأسبوع الماضي.

ويحل ليفربول ضيفاً مساء اليوم، السبت، على برايتون ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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