كلوب: قوة دوري الأبطال تجعل دوري السوبر الأوروبي بلا قيمة

المدرب الألماني يتحدث عن فرص فريقه في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي

استفاض مدرب ليفربول يورجن كلوب، في مدح بطولة دوري أبطال أوروبا وقوتها، لافتًا إلى أن زيادة التنافس والقوة كل عام في الكأس ذات الأذنين، يجعل الحديث عن فكرة دوري السوبر الأوروبي، لا لزوم له –بحسب تعبره-.

وعارض المدرب الألماني مرة أخرى الاقتراح الذي تخطط له الأندية الكبرى في السنوات القليلة المقبلة، بتدشين بطولة خاصة بين عظماء القارة العجوز، بدلاً من اللعب في دوري أبطال أوروبا.

وتوقع مدرب بوروسيا دورتموند الأسبق، أن تسفر نتائج قرعة البطولة، المقرر لها اليوم الخميس في موناكو، عن أكثر من مجموعة موت، نظرًا لتوزيع الأندية المختلف هذه المرة، والذي سيضع فريقه وأيضًا أبناء الوطن الإنجليزي مثل تشيلسي ومانشستر سيتي وكذا بايرن ميونخ وبرشلونة في التصنيف الأول.

وفرق مثل ريال مدريد، أتليتكو مدريد، نابولي والإنتر في التصنيف الثاني، حتى التصنيف الرابع يشمل أندية لا يستهان به –من وجهة نظره- مثل لايبزيج وجالطة سراي.

وقال كلوب للصحفيين "لقد أخبروني عن المجموعات وما سيحدث في القرعة، هذا جنون، وأعتقد أننا سنكون على موعد مع مجموعات قوية، ينبغي عليهم وضع كل الفرق في وعاء واحد لأن المستوىات قريبة جدًا".

وعن فرصه وفرص الإنجليزي في فرض سيطرتهم على القارة العجوز للعام الثاني على التوالي، وإمكانية وصوله للنهائي للعام الثالث على التوالي قال "ليس لدي أدنى فكرة عن الفوز بدوري الأبطال، نحن كبقية المتنافسين، لدينا نفس الفرص، ولا أتصور أن الفرق الإنجليزي ستهيمن بمفردها".

وأضاف "هناك الكثير من الفرق لديها فرصة جيدة، على سبيل المثال بايرن ميونخ جلب إيفان بيريسيتش وفيليب كوتينيو، ويمثلان دفعة كبيرة لكوفاتش، انظر كذلك إلى تشكيلة بوروسيا دورتموند وقل لي أننا أقوى منهم، هذا لا يصدق، وهناك جودة كبيرة في فريق يوفنتوس، وبالطبع باريس سان جيرمان سيكون حاضرًا، ومهما حدث –مستقبل نيمار- سيجدون الحلول، وبالنسبة لريال مدريد.. هل تعتقد أنهم استسلموا فعلاً؟".

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وشدد شدد على أهمية توافر عنصر التوفيق ليتأهل فريقه للنهائي أو يفوز بالبطولة، بقوله "لن أواجه مشكلة إذا تأهلت للمباراة النهائية مرة أخرى، ولو أنني لست متأكدًا من حدوث ذلك مرة أخرى، في الموسم الماضي تفوقنا على برشلونة، لكننا كنا محظوظين، وأيضًا توتنهام كان محظوظًا ضد أياكس".

وأتم حديثه لقد اعتقد الجميع بعد مباراتي الذهاب أن النهائي سيكون بين برشلونة وأياكس، حتى تشيلسي عندما فاز تشيلسي بالبطولة، كان محظوظًا أمام فرانكفورت الذي قد موسمًا لا يصدق، لذلك كان لزامًا علينا أن نقاتل بحق لنفوز، ودائمًا تكون بحاجة إلى الحظ في الوقت المناسب".