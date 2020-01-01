كلوب: فيليبس ليس ميسي، وقاتلنا من أجل جوتا

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يشيد بالثنائي ناثانيال فيليبس وديوجو جوتا بعد الفوز على وست هام.

أشاد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بأداء الثنائي ناثانيال فيليبس وديوجو جوتا في لقاء فريقه اليوم أمام وست هام.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب، وأكد خلالها أن جوتا قدم للفريق إضافة مميزة بعد حلول كبديل في الشوط الثاني.

وقال كلوب: "لقد لعبنا كرة قدم جيدة، لم نحصل على 500 فرصة أو ما إلى ذلك لكننا حققنا ما يكفي، لقد كانت المباراة اختبارًا هائلًا لمستويات التركيز، ونحن نجحنا فيه".

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وأضاف عن لاعبه ناثانيال فيليبس: "هو لاعب رائع وشخص ذكي للغاية، هو ليس ميسي والكرة في الأرض لكن من يهتم، في الهواء هو وحش مذهل".

وأكمل: "لقد ساعد الفريق بشكل رائع، لابد أنه كان متوترًا في البداية فقبل ثلاث سنوات كان يلعب في الدرجة الأولى".

وأردف عن ديوجو جوتا: "لقد قاتلنا من أجل إتمام التعاقد معه ولم نحتاج لنتحدث معه كثيرًا ليقتنع بالانضمام لنا، هو يملك موهبة استثنائية وسرعة كبيرة وقدرات بدنية هائلة ويلعب بكلتا قدميه، هو أفضل بشكل واضح مما توقعت".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل حاليًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد وصوله للنقطة رقم 16 بعد مرور سبع جولات.