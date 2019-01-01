كلوب: فلسفة سالزبورج ساعدتنا على ضم مينامينو

المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن فريقه لم يتردد كثيرًا في ضم الياباني تاكومي مينامينو من سالزبورج.

أشاد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول باللاعب الياباني تاكومي مينامينو وبما يستطيع إضافته للفريق في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أن الفريق يستطيع الاستفادة من اللاعب بشكل كبير بمجرد وصوله لصفوف الريدز.

وقال كلوب: "سنرى ما الذي يستطيع أن يقدمه لنا في الفترة المقبلة، نحن نعرف الكثير عنه بالفعل والعديد من خصائصه ستفيد الفريق بكل تأكيد".

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وأضاف: "لقد انضم لنا بسبب مهارته مع كرة القدم، ولأنه يتخذ القرارات الصحيحة في الأماكن الضيقة ويملك سرعة كبيرة ورغبة في استعادة الكرة سريعًا".

وأكمل: "في سالزبورج دومًا ما لعب على طريقة الضغط المتقدم، وذلك مفيد بالنسبة لنا فهم هناك يملكون عقلية مماثلة لنا في طريقة اللعب".

وأنهى تصريحاته: "أنا أتطلع للعمل معه لكن ما بين الآن وأول يوم له معنا أمامنا ثلاثة مباريات وعلينا أن نركز فيها بكل ما نملك من قوة".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد أعلن عن ضم اللاعب الياباني تاكومي مينامينو من صفوف سالزبورج مقابل حوالي 7 ونصف مليون جنيه استرليني.