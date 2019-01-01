كلوب: عودة كوكس إلى آنفيلد من أبرز اللحظات في مسيرتي مع ليفربول

شون كوكس يعود إلى ملعب آنفيلد بعد غياب استمر أكثر من عام ونصف

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أن عودة شون كوكس من جديد إلى ملعب آنفيلد ستكون أحد أبرز اللحظات في مسيرته مع الريدز.

وتعرض المشجع كوكس إلى هجوم من جماهير روما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، دخل بعدها في غيبوبة نظير إصابته في رأسه.

ومن المنتظر أن يتواجد شون في ملعب آنفيلد مع عائلته لحضور مباراة ليفربول المرتقبة مانشستر سيتي يوم الأحد القادم.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "ما حدث مع كوكس أصابني بالحزن والغضب، فحوادث مثل هذه يجب ألا تحدث في الحياة بشكل عام، وفي كرة القدم بشكل خاص".

وواصل: "أتمنى أن يكون حب شون وعائلته لكرة القدم، منحهم القوة اللازمة لتخطي تلك اللحظات الصعبة".

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وتابع: "نحن نعلم أن رحلة شفاءه لم تنته حتى الآن، الطريق مازال طويلاً، ستكون فرصة عظيمة لمشاهدة فريقه المفضل من جديد بعد كل ما مر به، إنها أبرز اللحظات في مسيرتي مع النادي حتى الآن".

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، وبفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.